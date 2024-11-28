احصل على 1100 كوينز اشحن كوينزات بيس اي فوتبول 2025 بطريقة رسمية ومضمونة وامنة 100%

تعتبر الكوينزات في عالم أي فوتبول بيس 2025 من العناصر الأساسية التي تساهم في تحسين تجربة المستخدم كما تساعد الفريق في لعب العديد من المستويات، وتخطي الباكجات الاسطورية، لذلك مع التحديث المستمر للعبة تحرص شركة كونامي المطورة لهذه اللعبة على تقديم أحدث الطرق المضمونة التي تحقق للمستخدم أكثر استفادة بالحصول على هذه الكوينزات.

شحن كوينز بيس اي فوتبول 2025 مجانا

تحرس اللعبة على منح الهدايا والكويزات المجانية للاعبين داخل لعبة أي فوتبول بيس لذلك يمكن شحن كوينز بيس من خلال بعض الخدمات الأساسية وأبرزها الآتي:

تسجيل الدخول بشكل يومي

ينبغي الحرص على تسجيل الدخول بشكل يومي إلى اللعبة وذلك من أجل جمع المكافآت التي يتم طرحها يوميا كمكافأة تسجيل الدخول، حيث يحصل اللاعب على ما يقرب من 50 كوينز أسبوعيا حيث يصل إجمالي المكافآت الشهرية إلى حوالي 200 كوينز مع الالتزام بالتسجيل اليومي.

فعاليات ثلاث منافسات اسبوعية اون لاين

تقدم لعبة اي فوتبول بيس 2025 ثلاث فعاليات بشكل أسبوعي الأولى في الدوري الإسباني والحصول على مكافأة 50 كوينز بينما الفعالية السنوية برشلونة بمناسبة الاحتفال 125 عام على تأسيس النادي وتمنح اللاعبين 50 كوينز إضافي، أخيرا الفاعلية العامة وهي منافسة إضافية تمنح اللاعب 50 كوينز وبالتالي يحصل على 150 كوينز أسبوعيا بما يعادل 600 كوينز شهريا.

طريقة شراء حزم كوينزات من لعبة بيس

يمكن الحصول على الكوينزات بطريقة مجانية بالإضافة إلى إمكانية شرائها، حيث توفر اللعبة العديد من العروض المميزة في المتجر اللعبة حيث يمكنك شراء العديد من الحزم بناءا على رغبتك في عدد الكوينزات المطلوبة، وذلك من خلال اتبع الخطوات التالية: