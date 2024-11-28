الفيزا مش هتتسحب تاني .. جميع البنوك تفاجئ عملائها بقرار جديد لاستلام مرتباتهم من ماكينات الصراف الآلي ATM

أعلنت العديد من البنوك التي تعمل في السوق المصرفي في مصر سواء كانت تابعة للقطاعات الحكومية أو الخاصة عن طرح خدمة جديدة يمكن للمستفيدين استخدامها في ماكينات الصراف الآلي التابعة لهذه البنوك وتعتبر هذه الخدمة هي خدمة الواي فاي في ماكينات الاي تي ام التي يتم استخدامها من عند سحب الأموال، وذلك بعد تقديم العديد من الشقق المتكررة من أن لماكينات الصراف الآلي لسحب بطاقات الفيزا من العملاء لذلك حرصت معظم البنوك على تطوير خدماتها من خلال توفير خدمة واي فاي لتسهيل تنفيذ المعاملات البنكية بصورة أكثر أمانا، حيث توفر هذه الخدمة صاحب الأموال من الماكينات دون الحاجة إلى تمرير أو إدخال بطاقة الفيزا عبر الماكينة مما يقلل بذلك الفرصة لتعرض الفيزا لسحبها داخل ماكينات الصراف الآلى.

طريقة استخدام واي فاي لصاحب الأموال

يمكن لجميع العملاء في البنوك استخدام خدمة واي فاي سحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي وذلك من خلال البحث عن علامة الواي فاي المتاحة على ماكينة الاي تي ام ثم وضع الفيزا أمام هذه العلامة دون أن يتم إدخالها إلى الماكينة ثم بعد ذلك يتم إدخال الرقم السري بالبطاقة، وبعد ذلك تظهر قائمة الخدمات والمعاملات البنكية من بينها سحب الأموال.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة تقلل فرصة سحب الماكينات لبطاقات الفيزا داخل ماكينات الصراف الآلي وقد تم طرحها للحد النازل المشكلة التي يتعرض إليها الكثير من المواطنين مما يجعل استخدام الفيزا وسحب الأموال أكثر أمان وبطريقة أسهل كما يساعد على تسريع وتيرة السحب بشكل آمن.

أسباب سحب بطاقة الفيزا في ماكينة الصراف الآلي

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى سحب الفيزا داخل ماكينات الصراف الآلي أثناء السحب أو الإيداع وهذه الأسباب، جاءت على النحو التالي: