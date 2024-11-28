الفيزا مش هتتسحب تاني .. جميع البنوك تفاجئ عملائها بقرار جديد لاستلام مرتباتهم من ماكينات الصراف الآلي ATM

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
الفيزا مش هتتسحب تاني .. جميع البنوك تفاجئ عملائها بقرار جديد لاستلام مرتباتهم من ماكينات الصراف الآلي ATM
طريقة استخدام واي فاي لسحب الأموال

أعلنت العديد من البنوك التي تعمل في السوق المصرفي في مصر سواء كانت تابعة للقطاعات الحكومية أو الخاصة عن طرح خدمة جديدة يمكن للمستفيدين استخدامها في ماكينات الصراف الآلي التابعة لهذه البنوك وتعتبر هذه الخدمة هي خدمة الواي فاي في ماكينات الاي تي ام التي يتم استخدامها من عند سحب الأموال، وذلك بعد تقديم العديد من الشقق المتكررة من أن لماكينات الصراف الآلي لسحب بطاقات الفيزا من العملاء لذلك حرصت معظم البنوك على تطوير خدماتها من خلال توفير خدمة واي فاي لتسهيل تنفيذ المعاملات البنكية بصورة أكثر أمانا، حيث توفر هذه الخدمة صاحب الأموال من الماكينات دون الحاجة إلى تمرير أو إدخال بطاقة الفيزا عبر الماكينة مما يقلل بذلك الفرصة لتعرض الفيزا لسحبها داخل ماكينات الصراف  الآلى.

طريقة استخدام واي فاي لصاحب الأموال

يمكن لجميع العملاء في البنوك استخدام خدمة واي فاي سحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي وذلك من خلال البحث عن علامة الواي فاي المتاحة على ماكينة الاي تي ام ثم وضع الفيزا أمام هذه العلامة دون أن يتم إدخالها إلى الماكينة ثم بعد ذلك يتم إدخال الرقم السري بالبطاقة، وبعد ذلك تظهر قائمة الخدمات والمعاملات البنكية من بينها سحب الأموال.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة تقلل فرصة سحب الماكينات لبطاقات الفيزا داخل ماكينات الصراف الآلي وقد تم طرحها للحد النازل المشكلة التي يتعرض إليها الكثير من المواطنين مما يجعل استخدام الفيزا وسحب الأموال أكثر أمان وبطريقة أسهل كما يساعد على تسريع وتيرة السحب بشكل آمن.

أسباب سحب بطاقة الفيزا في ماكينة الصراف الآلي

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى سحب الفيزا داخل ماكينات الصراف الآلي أثناء السحب أو الإيداع وهذه الأسباب، جاءت على النحو التالي:

  • إدخال كلمة المرور للفيزا بشكل متتالي 3 مرات خطأ أو خلال 24 ساعة.
  • التأخر في إضافة كلمة المرور في الماكينة.
  • في حال كانت البطاقة منتهية الصلاحية.
  • الإبلاغ عن سرقة أو ضياع الكارت بالرقم.
  • التأخر في سحب الفيزا بعد انتهاء السحب أو الإيداع.
  • أحيانا يكون السبب هو التعطل ماكينات الصراف الآلي مما يؤدي إلى سحب الفيزا داخلها مما يؤدي إلى تعطل المعاملات المالية.
معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
اسعار السمك البلطي الان.. سعر السمك في الأسواق