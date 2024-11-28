دليلك الشامل لتجديد واستخراج البطاقة الذهبية الجزائرية لعام 2024

أعلنت هيئة البريد الجزائرية عن توفير كافة المعلومات اللازمة لتجديد البطاقة الذهبية لعام 2024، وهي خطوة أساسية تضمن استمرار استفادة المواطنين من الخدمات المصرفية المتاحة كما سهّلت الهيئة عملية التجديد عبر توفير رابط إلكتروني مخصص، مع توضيح الشروط والإجراءات اللازمة.

خطوات تجديد البطاقة الذهبية إلكترونيًا

لضمان سهولة العملية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة البريد الجزائرية.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

الإنتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار خدمة تجديد البطاقة الذهبية.

إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل الإسم ورقم الهوية.

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

دفع الرسوم المطلوبة عبر الوسائل المتاحة.

خطوات استخراج البطاقة الذهبية لأول مرة

يمكن الحصول على البطاقة الذهبية باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لهيئة البريد الجزائرية.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمة استخراج البطاقة الذهبية.

تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الإسم ورقم الهوية.

الإطلاع على الشروط والموافقة عليها.

دفع رسوم الاستخراج البالغة 350 دينار جزائري.

انتظار معالجة الطلب واستلام البطاقة خلال 15 يومًا كحد أقصى.

شروط الحصول على البطاقة الذهبية

للتجديد أو الحصول على البطاقة الذهبية، يجب توافر الشروط التالية:

أن يكون مقدم الطلب مواطنًا جزائريًا.

ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

أن يمتلك دخلًا شهريًا لا يقل عن 10,000 دينار جزائري.

أن يكون لديه حساب بريدي مفعل لدى هيئة البريد.

تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم.

ملاحظات مهمة

يتم تحديث البطاقة الذهبية كل ستة أشهر لضمان صلاحيتها.

على المواطنين الإلتزام بالشروط والأحكام لتجنب أي مشكلات أثناء التجديد أو الاستخراج.