كوكب مغامرات يزداد تشويقاً.. اكتشف تردد قناة سبيستون الجديد

تُعد قناة سبيستون واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في عرض أفلام الكرتون والمحتوى الترفيهي المميز للأطفال والشباب منذ انطلاقها، ارتبطت القناة بذكريات طفولة جيل كامل، ولا تزال تستقطب مشاهدات واسعة بفضل تنوع محتواها وجودته العاليةو تُعتبر قناة سبيستون وجهة مميزة للأطفال وعشاق الأنمي في الوطن العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة بالتعاون مع مركز الزهرة للدبلجة منذ انطلاقها عام 2000 على مدار أكثر من 20 عامًا، قدمت القناة ما يزيد عن 400 برنامج بين أفلام ومسلسلات، مما جعلها خيارًا مفضلًا للترفيه العائلي.

تردد قناة سبيستون الجديد 2024

على النايل سات

لضمان مشاهدة ممتعة بجودة عالية، يمكنكم تحميل تردد قناة سبيستون الجديد على القمر الصناعي نايل سات عبر البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصويب الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة سبيستون الجديد 2024 على العرب سات

للمشاهدين الراغبين بمتابعة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، إليكم تفاصيل التردد:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12341

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصويب الخطأ: 3/4

مميزات قناة سبيستون

تتميز القناة بتقديم شخصيات كرتونية مميزة وبرامج ممتعة تناسب مختلف الأعمار، مما جعلها محطة مفضلة لدى الأطفال والشباب على حد سواء وباعتبارها من أقدم القنوات المتخصصة في المحتوى الكرتوني بالوطن العربي، لا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم

استمتع بمحتوى غني ومتنوع

بفضل تحديث الترددات، يمكن للمشاهدين متابعة برامج وأفلام قناة سبيستون بجودة محسّنة وتجربة مشاهدة استثنائية سارعوا بإضافة التردد الجديد واستمتعوا بمغامرات وشخصيات صنعت ذكريات لا تُنسى.