خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 لشهر ديسمبر “هنــــــــــا”

gehad hessin تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 لشهر ديسمبر “هنــــــــــا”

تساؤلات مستمرة وكثيرة حول موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ديسمبر القادم لعام 2024، حيث أن وزارة المالية أكدت على أن موعد الصرف الرواتب سيكون كما هو ولن يكون هناك أي داعي لتغييره، فسيتم صرف المستحقات مع وضعها داخل حسابات المتقاعدين في اليوم الأول، مع إمكانية الاستعلام عن الرواتب الخاصة بهم من قبل المنصة الخاصة بالوزارة.

رواتب المتقاعدين في العراق

تؤكد وزارة المالية على أن صرف رواتب المتقاعدين في العراق تم تحديده بشكل رسمي في اليوم الأول من جميع الشهور الميلادية، ولكن هناك بعض الحالات التي حينها يستدعي تأجيل اليوم أو تبكير موعد الصرف على حسب الموقف، ومنها: عند تصادف اليوم مع أحدى أيام العطلة الأسبوعية، أو العطلات الرسمية، علاوة على ذلك سيتم صرف رواتب شهر ديسمبر خلال الأيام القليلة الآتية، تحديداً يوم الأحد الموافق لواحد في شهر لعام 2024، فهو يوم عمل يتم تزول فيه كافة الموظفين لأداء وظيفتهم على أكمل وجه، مع العلم أن رواتب الموظفين تختلف باختلاف المرتبة الوظيفية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك مجموعة من الخطوات التي يتم تفعيلها للاستعلام عن رواتب المتقاعدين داخل دولة العراق، ولمعرفة الخطوات تابع الآتي:

  • في بادئ الأمر يتم الولوج إلى المنصة الخاصة بوزارة المالية.
  • بعد ذلك سجل الدخول مع كتابة الرمز المرئي.
  • بعدها سيتم نقلك إلى الواجهة الخدمات الإلكترونية من هناك حدد أيقونة الاستعلام عن الرواتب.
  • عليك اختيار فئة المتقاعدين، ومن هنا أدخل المعلومات المطلوبة.
  • بعدها انقر على زر الاستعلام.
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gehad hessin

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تعرف على موعد صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2024 العراق