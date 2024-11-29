الحق اشتري من دلوقتي “موبايل الجيل” .. مزايا ومواصفات هاتف poco c75

يتساءل الكثير من الأفراد والمواطنين عن مزايا ومواصفات هاتف poco c75 فمنذ أن تم اصدارة وقد حاز على اهتمام الكثير من الأفراد، وذلك بسبب السعر الخاص به مقارنة بإمكانياته الفريدة من نوعها، فهو يأتي مدعم بالكثير من الخواص، مع إمكانية تشغيل فلاشات أمامية وخلفية بكثافة، مع مساحة تخزين كبيرة يتم تقديمها على حسب السعر الخاص به، لمزيد من التفاصيل تابعوا السطور التالية.

مزايا ومواصفات هاتف poco c75

اصدار جديد من هواتف بوكو يثير الجدل داخل الأسواق بسبب مواصفاته ومزاياه الرائعه، وسيتم ذكرها في السطور التالية:

يتمتع الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD، مع العلم أنها تأتي بقاس 88 بوصة.

بالإضافة إلى أنه تم إصدار بنظام اندرويد

ويتمتع الهاتف أيضاً بمساحة تخزينية تبدأ من 128 جيجا بايت حتى 265 جيجا.

يحتوي الهاتف على رامات تبدأ من 6 رام حتي 8 رام ويتم تحديدها على حسب مساحة الجهاز.

يدعم الهاتف كاميرا تصوير خلفية تتميز بقدرتها العالية التي تصل إلى خمسين بكسل.

على عكس الكاميرا الأمامية التي تصور الأشياء بدقة 13 ميجا بكسل.

يتميز الهاتف بالكثير من الألوان منها الأخضر والأسود والذهبي.

يأتي الهاتف بخاصية حماية رائعة تتضمن الوجه والبصمة الاصبع.

سعر هاتف بوكو الجديد

أثار اهتمام المواطنين هاتف بوكو، وذلك بسبب السعر الرائع الذي لا يتناسب مع إمكانية ومواصفاته الهائلة وإليكم الأسعار: