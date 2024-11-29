الإعلان الخامس .. احجز الآن كراسة الشروط شقق لكل المصريين بالخطوات “هنــــــــا”

تساءل الكثير من الأفراد عن كراسة الشروط شقق لكل المصريين 2024، حيث أطلق صندوق الدعم العقارى كافة البيانات والمعلومات الخاصة بهذا الدعم، مع العلم أن الحكومة المصرية تسعى لكي توفر الجهد والوقت لأبنائها مع تقديم الراحة لهم في الحصول على مسكن خاص بهم، يمكنهم من العيش في شكل مستقر بعيداً عن تقلبات الإيجار وما إلى ذلك، ولمزيد من التفاصيل تابعوا السطور التالية.

كراسة الشروط شقق لكل المصريين

أطلقت المؤسسة الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي كراسة شروط يجب على جميع المواطنين قراءتها والاطلاع عليها، بالإضافة إلى السير على كافة هذه القوانين لكي تتمكن من الحصول على إحدى الشقق المتواجدة في منطقة الإسكان وهي كالتالي:

يجب أن يكون المواطن من أصل مصرى.

بالإضافة إلى أنه لن يتم قبول الطلب إلا في حين قد بلغ عمر المتقدم

على المواطن الراغب في حجز الشقه أن لا يمتلك أي نوع من العقارات الاستثمارية أو المشاريع التجارية.

مع العلم أنه يجب اتسجيل المعلومات البيانات الخاصه بالفرد بشكل صحيح داخل الاستمارة الرقمية.

الالتزام بالموعد المحدد لتقديم.

إحضار كافة الوثائق المطلوبة منك أثناء التقديم.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

منذ فترة ليست بكبيرة أعلن الصندوق العقارى المختص في إدارة شقق الإسكان الاجتماعي عن أنه سيتم فتح باب التقديم من اليوم الثامن عشر من شهر نوفمبر على أن يستمر حتى اليوم الخامس عشر من ذات الشهر، ولكن لفئة معينة وهم ذوي الاحتياجات الخاصة أي (ذوي الهمم)، وأضافت أنه سيتم فتح بوابة القبول المواطنين العاديين من اليوم السادس عشر من شهر نوفمبر الموافق ليوم الثلاثاء وستنتهي خدمة التقديم في يوم الرابع والعشرين من الشهر القادم.