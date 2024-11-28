karameesh حدث تردد قناة كراميش أطفال الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

زادت معدلات البحث حول التردد الجديد لقناة كراميش أطفال، وتمكنت من الدخول إلى كل أسرة عربية، ناهيك عن تقديمها إلى المحتوى التعليمي والترفيهي المميز، بالإضافة إلى أن القناة تعتمد على الأغاني والأناشيد التي يعشقها الصغار في الدول العربية، ويمكن التعليم من خلالها الكثير من المهارات بطريقة ممتعة وشيقة، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة في السطور التالية.

تردد قناة كراميش أطفال 2024

وتتميز القناة بتقديم ما يُناسب كل طفل ومتابع في الدول العربية، ناهيك عن اكتسابهم للمهارات الحياتية والاجتماعية بطريقة يسهل فهمها، وجاءت أبرز المعلومات الخاصة باستقبال القناة، كما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي أطفال “النايل سات”.

التردد الجديد للقناة “11430”.

معامل الترميز فهو “27500”.

استقطابها يكون “أفقي”.

فيما أن معامل تصحيح “5/6”.

تحديث تردد قناة كراميش عرب سات

وتهدف القناة بتقديمها إلى كل ما يستفيد منه الطفل في كافة أنحاء الدول العربية، واستخدامها للغة العربية في بعض برامجها، وفقًا للبيانات التالية:-

القمر الصناعي الثاني “العرب سات”.

التردد الأخر “11390”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

استقطاب قناة كراميش “عمودي”.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

كيفية استقبال قناة كراميش على القمر الصناعي

أما عن الخطوات التي من خلالها يمكنك استقبال قناة كراميش على الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، كما يأتي:-

قم بتشغيل إعدادات جهاز الرسيفر في بداية الأمر.

مع القيام بالذهاب إلى القائمة الرئيسية للرسيفر.

بعدها قم بالنقر مباشرة على “التركيب اليدوي”.

مع تدوين بيانات القناة بشكل واضح وصحيح.

الضغط قبل النهاية على أيقونة “بحث”.

حتى يتم في النهاية عرض القناة التي يمكنك تثبيتها.

مميزات قناة كراميش أطفال

أما عن المميزات التي يمكنك التعرف عليها عند تنزيل قناة كراميش أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-