سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 27-11-2024

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر نوفمبر 2024، بالإضافة إلى أن التحديثات تستمر على مدار اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية، ليكون عيار 21 هو الأكثر مبيعًا وانتشارا في الأسواق وعلى مستوى المحافظات، فضلاً عن أن ذلك جاء تزامنًا مع سعر الذهب العالمي الذي ينعكس على السعر في السوق المصري، بما يمكنك التعرف على أخر تحديثات لأسعار المشغولات الذهبية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

جاءت أخر تحديثات لأسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب عيار “24” إلى 4217.25 جنيه للبيع، وللشراء 4194.25 جنيه.

فيما سجل سعر الذهب عيار “22” نحو 3865.75 جنيه للبيع، أما الشراء 3844.75 جنيه للجرام الواحد.

كذلك فإن سعر الذهب عيار “21” بلغ نحو 3690 جنيهًا بيع، والشراء 3670 جنيهًا بدون المصنعية والضريبة.

حتى أن سعر الذهب 18 سجل نحو 3162.75 جنيه للبيع، وللشراء 3145.75 جنيه للجرام الواحد.

أما سعر الذهب عيار “14” فوصل إلى 2460 جنيه بيع، وشراء 2446.75 جنيه بدون إضافة المصنعية والدمغة الضريبة.

تحديث سعر الذهب

ولمعرفة أخر التحديثات لباقي الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة، وفقًا لما يأتي:-