سعر أنبوبة الغاز اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024

في إطار التحديثات المستمرة على مختلف أسعار أنابيب الغاز والمازوت، فيما سعر أنبوبة الغاز المنزلي تعتبر من أبرز المواضيع التي تشغل الكثير من الأسر، ناهيك عن سعر أنبوبة الغاز المنزلي من وزن 12.5 كجم ليبلغ قيمتها 150 جنيهًا لأنبوبة الواحدة، بالإضافة إلى أن الأنبوبة التجارية ذات وزن 25 كجم سجلت نحو 200 جنيهًا للأنبوبة، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لسعر أنبوبة الغاز في السطور التالية.

قائمة شرائح الغاز الطبيعي في المنازل

وجاءت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، فيما يتم يعتمد ذلك على الاستهلاك الشهري، بما تختلف قيمتها وفقًا للتكاليف والنقل، وفقًا لما يلي:-

وصلت الشريحة الأولى لـ 30 مترًا مكعبًا بـ 2.35 جنيهًا للمتر المكعب.

فيما بلغ سعر الشريحة الثانية وزن 60 مترًا بنحو 3.10 جنيهًا للمتر مكعب.

أما عن سعر شريحة الغاز الثالثة التي أكثر من 60 مترًا مكعبًا بـ 3.60 جنيهًا للمتر المكعب.

سعر البنزين والسولار الأربعاء

وعن أسعار الوقود التي تهم العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، ومع تأثير تكاليف النقل والأنشطة اليومية، كما على النحو التالي:-