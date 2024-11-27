أنباء عن طرح شهادات ادخار جديدة بفائدة 35% من بنك مصر والبنك الأهلي والبنوك تحسم الأمر

خلال الأيام الماضية، انتشرت شائعات حول نية بنك مصر والبنك الأهلي المصري إصدار شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل إلى 35%، مما أثار اهتمام الكثير من العملاء الذين يتساءلون عن حقيقة هذه الأنباء ومواعيد إصدار تلك الشهادات، وفي هذا المقال، نستعرف على تفاصيل الأمر ونوضح الموقف الرسمي للبنكين بشأن هذه الشهادات.

حقيقة إصدار شهادات بفائدة 35%

ردًا على الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد كل من بنك مصر والبنك الأهلي أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن شهادات ادخار بعائد 35%، ورغم ذلك، أشار البنكان إلى أنه من المحتمل إصدار منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة، لكن حتى الآن لا توجد أي معلومات مؤكدة أو قرارات رسمية بشأن تلك الشهادات.

ورغم تداول أنباء عن إصدار شهادات بفائدة 35%، فإن بنك مصر والبنك الأهلي لم يؤكدا هذا الأمر حتى الآن، مع ترك الباب مفتوحًا لإمكانية طرح شهادات جديدة في المستقبل.

الشهادات الحالية المقدمة من البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات ذات العوائد المختلفة، ومنها:

الشهادة البلاتينية السنوية: الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعائد السنوي: 27%، والعائد الشهري: 23.5%، أما العائد اليومي فيكون 23%. الشهادة البلاتينية الثلاثية: المدة: ثلاث سنوات، والحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعائد:السنة الأولى: 30%، أما السنة الثانية: 25%، بينما السنة الثالثة: 25%.

الشهادات المقدمة من بنك مصر

يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار، منها: