مفاجأة جديدة.. أسعار بورصة الدواجن اليوم سعر الفراخ والكتاكيت والبيض الخميس 28 نوفمبر 2024

أسعار بورصة الدواجن اليوم سعر الفراخ والكتاكيت والبيض الخميس 28 نوفمبر، يُعد البروتين الحيواني من أهم المواد الغذائية للإنسان، حيث يُعتبر مصدرًا أساسيًا للطاقة، رغم أنه ليس المصدر الوحيد لهذا النوع من التغذية. وفي الآونة الأخيرة، تم طرح العديد من التساؤلات حول الأسعار المتزايدة باستمرار، إلا أنه في اليوم الموافق 28 نوفمبر 2024، شهدت أسعار الفراخ تراجعًا لحظيًا تبعه انخفاض في سعر البيض، حيث وصل سعر كرتونة البيض في الأسواق إلى نحو 163 جنيهًا مصريًا، في هذا المقال، نعرض لكم آخر المستجدات حول أسعار الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم وسعر الفراخ البيضاء

أسعار بورصة الدواجن اليوم سعر الفراخ والكتاكيت الخميس 28 نوفمبر، حيث يمكنك التعرف على أسعار الدواجن لحظة بلحظة، إليكم أسعار الفراخ الأكثر طلبًا في الأسواق:

سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم 80 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الفراخ البلدي اليوم 125 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الفراخ الساسو اليوم 96 جنيهًا للكيلو.

أسعار قطع الفراخ اليوم في الأسواق المصرية

تعرفنا في السطور السابقة على أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، ننتقل الآن إلى أسعار قطع الفراخ في الأسواق المصرية، نظرًا لارتفاع أسعار الفراخ الكاملة، يلجأ الكثيرون إلى شراء بعض الأجزاء من الدواجن. وفيما يلي أسعار قطع الفراخ:

وصل سعر كيلو الأجنحة إلى حوالي 65 جنيهًا.

سجلت أسعار الكبد والقوانص حوالي 120 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر كيلو البانية إلى حوالي 200 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المصرية

يتزايد البحث عن أسعار الكتاكيت لتربيتها في المنازل أو لبيعها، ويمكنك العثور على الأسعار التالية: