“حكومة العراق تُعلن” الموافقة على قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين

في إطار عقد الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء العراقي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد السوداني، لمناقشة الأوضاع والتطورات العامة داخل البلاد، مع بحث عددا من الملفات الهامة التي تكون على أولية جدول الأعمال، بجانب متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، ناهيك عن أخذ مجموعة من القرارات الهامة التي اتخذت في هذا الملف، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

قرارات مجلس الوزراء العراقي

حددت جلسة اليوم من مجلس الوزراء العراقي الاعتيادية، مجموعة من القرارات الهامة، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

مشروع البني التحتية مع الموافقة على المرحلة الأولى من المشروع المؤهل تنفيذه.

العمل على تحسين خدمات الاتصالات واختيار شركة “فودافون” كمحرك رئيسي لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف الجوال مع دعم تقنية الجيل الخامس.

الموافقة على استقطاع جزء من راتب الموظفين والمتقاعدين يبلغ قدره نحو 1% بداية من 1 كانون الأول 2024 لمن يرغب في التبرع.

الموافقة على تعديل قرار بشأن التجهيز لتزويد لبناء بـ 320 ألف طن من القمح بدلاً من الطحين.

إصلاحات اقتصادية في العراق

وعن أخر الإصلاحات الاقتصادية التي من المتوقع تطبيقها داخل الدولة العراقية، كما يلي:-