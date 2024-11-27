“مالهون تنقذ بالا ونهاية كونجا“.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 172 مترجمة على تردد قناة الفجر الجزائرية

يبحث الكثير من المشاهدين في كل مكان حول العالم عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 172 مترجمة وذلك بعد بدء الجزء السادس من المسلسل خلال الأشهر القليلة الماضية وخاصة في شهر أكتوبر الماضي لعام 2024 ويعتبر المسلسل واحدا من اشهر المسلسلات التاريخية الاسلامية التي يفضل مشاهدتها عدد كبير للغاية من المشاهدين في كل مكان وذلك بسبب الأحداث التاريخية المميزة والقصة التي يحكي عنها المسلسل وهي قصة عثمان ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية والذي تعرض للكثير من الخيانات من المقربين له وكان يسعى بشكل كبير في الحفاظ على دولته قوية ضد أي عدو.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 172 مترجمة

من المتوقع أن تشهد الحلقة 172 من مسلسل المؤسس عثمان أحداث قوية للغاية، حيث كشفت بعض التسريبات ان الحلقة ستشهد خيانة بايهان وإصابة أورهان والكثير من الأحداث الأخرى التي ستزيد من المسلسل متعة وتجعل العديد من المشاهدين ينتظرون نزول الحلقة الجديدة بفارغ الصبر، وقد حاز مسلسل على شهرة كبيرة للغاية منذ عرض الجزء الأول له خلال السنوات الماضية وصولا إلى الجزء السادس الذي يتم عرضه خلال تلك الفترة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

الكثير من المشاهدين يتساءلون عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان، حيث يتم عرض حلقة واحدة كل اسبوع وخاصة يوم الاربعاء على قناة ATV التركية، ثم يتم عرض الحلقة مرة أخرى على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس.

تردد قناة ATV التركية

يمكن ضبط تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة هو: 10796.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

معدل الترميز هو: 27500.

الاستقطاب هو: أفقي.

تردد قناة ATV التركية على عرب سات

كما يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة هو: 12692.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12645.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات