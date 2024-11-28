إعلان الحلقة 172 من مسلسل مؤسس عثمان مترجم للعربية بجودة FHD على قناة الفجر الجزائرية

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أقوى الأعمال التاريخية التي حصلت على شعبية كبيرة بين العديد من متابعي الدراما التركية حول العالم ويعتبر إعلان مسلسل عثمان الحلقة 172 مترجم من أكثر العمليات في البحث، حيث يعتبر مسلسل هام جدا لجميع متابعين لأنه يعتمد على حبكة درامية تاريخية تتميز بتصاعد الأحداث لمراحل نقل الدولة العثمانية من الركود والضعف إلى القوة والازدهار وقد تمكن الإعلان الترويجي من استقطاب العديد من محبي الدراما التركية خاصة مسلسل قيامة عثمان، حيث يتم عرض الإعلان لبعض الصور التي اندلعت فيها الحرب بين فالانس والتركمان.

إعلان مؤسس عثمان الحلقة 172 مترجم

يعتبر مسلسل مؤسس عثمان من أهم وأنجح المسلسلات الدرامية التي أنتجتها تركيا حيث يتابع هذا العمل الملايين من محبي وعشاق الدراما في مختلف البلاد وخاصة العالم العربي ممن يهتمون بالأحداث التي تتميز بالتشويق والاثارة، وجدير بالذكر أن المسلسل يتضمن العديد من الأحداث التي تتنوع بين الحروب والصراعات والأجواء الرومانسية وأيضا القتال الذي يبرز مدى قوة وحكمة عثمان.

مسلسل مؤسس عثمان الحلقه 172

المقرر أن تكون الحلقة 172 من مسلسل المؤسس عثمان استكمالا لتصاعد الصراع بين السلطان اسمهان والدولة السلجوقية مع ابن أرطغرل وهذا ما سيتم التعرف عليه خلال أحداث الحلقة القادمة من المسلسل التي يتم إذاعتها على قناة آي تي في التركية في تمام 8:30 بتوقيت مصر.

أيضا من المقرر استكمال ما بدأه السلطان وجنوده من التعاون مع الامبراطور، حيث يحرص أبطال قبيلة الكاي على حماية إمبراطور من القتل، وذلك بعد أن تم تعرضه للخيانة من أحد الرجال الموجودين في الدولة وتم نقل أحداث الحلقة 172 باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية ليوم الخميس في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

قناة الفجر الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يقدم مسلسل قيامة عثمان قصة مهمة في تاريخ الدولة العثمانية أثناء مرحلة التأسيس، لذلك يمكن المتابعة على قناة الفجر الجزائرية من خلال اضافة البيانات التالية:

التردد: 12034.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

كما يمكن متابعة المسلسل من خلال اضافة بيانات التردد على القمر الصناعي عرب كالتالي: