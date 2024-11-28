مميزات غير محدودة احصل عليها بأقوى شفرات جاتا سان اندرياس جربها واحصل على صحة لا نهائية

تعتبر شفرات جاتا سان أندرياس من أهم الأمور التي تلقى رواجا كبيرا بين مستخدمي ألعاب الباتل رويال، حيث تعتبر هذه اللعبة من أفضل وأهم الألعاب القتالية حول العالم التي تحظى بشعبية كبيرة مما جعلها الأكثر إثارة ومتعة، كما أن الشفرات توفر مميزات غير متاحة بدونها، منها وجود صحة لا تنتهي وتعزيز مستوى مطاردات الشرطة كما يمكن الحصول على جسد نحيف أيضا توفر الشفرات العديد من المميزات التي تقدمها للمستخدمين ولا يمكن الحصول عليها إلا باستخدام الشفرات، لذلك يمكن الحصول على أشهر أكواد 2024 حتى يتمكن اللاعبون من الحصول على مميزات غير محدودة.

شفرات جاتا سان أندرياس 2024

تمنح شفرات جاتا سان أندرياس اللاعبين مميزات كبيرة من بينها تفعيل وضع الجاذبية والحصول على دبابات وتفعيل وضع الطقس المشمس، كما يمكن للاعب تفعيل وضع القفز الخارق كما يمكن تحويل جميع الشخصيات إلى مغني الفيروس، هذا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المميزات التي يمكن الحصول عليها من الشفرات، ومن أبرز الشفرات المتاحة للعبة ويمكن استخدامها جاءت الآتي:

BAGUVIX: التمتع بصحة لا نهائية.

CVWKXAM: التمتع بأكسجين لا نهائي.

LXGIWYLKVGYZQK: جعل الجسم نحيفًا.

AEZAKMISLOWITDOWN: إبطاء حركة كل شيء حولك.

AJLOJYQY: دفع الناس لمهاجمة بعضهم باستخدام مضرب الغولف.

BAGOWPG: وضع مكافأة مالية عليك للهجوم عليك.

FOOOXFT: جعل المشاة يهاجمونك.

PLEASANTLYWARM: تفعيل الطقس المشمس.

ALNSFMZO: تفعيل الطقس الغائم.

AUIFRVQS: تفعيل الطقس الممطر.

CFVFGMJ: تفعيل الطقس الضبابي.

طريقة تحميل جاتا سان أندرياس

لعبة جاتا سان أندرياس واحدة من أشهر ألعاب الباتل رويال التي يستمتع بها اللاعبون من خلال العديد من المميزات التي توفرها اللعبة، لذلك يمكن تحميل اللعبة على مختلف الهواتف الإلكترونية بناء على أنظمتها، وذلك باتباع الخطوات التالية: