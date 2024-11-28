اطلع على رابط نتائج مسابقة مشرف تربية 2024.. المسابقة التي تطلقها وزارة التربية الوطنية للتوظيف

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن رابط نتائج مسابقة مشرف تربية 2024 للاختبارات الكتابية التي طرحتها الوزارة ضمن المسابقة، وذلك على أساس اختبار لاستخراج مشرف تربية، ورد بناء، مقتصد، مكتسب، ورتبة مستشار التوجيه والإرشاد، وأيضًا رتبة ملحق رئيسي بالمخبر وملحق بالمخبر، وقد كانت التسجيلات على المسابقة كثيرة، وبدأت منذ شهر سبتمبر الماضي واستمرت حتى شهر أكتوبر، وعليه فقد بدأ إصدار الاستدعاءات التي تخص الاشتراك في المسابقة للاختبارات الكتابية حتى نوفمبر الجاري.

رابط نتائج مشرف التربية 2024

من المتوقع أن تصدر نتائج مسابقة مشرف التربية على الرابط المخصص، وذلك لجميع المترشحين من مختلف ولايات الجزائر الذين تمكنوا من أداء الاختبارات الكتابية خلال التاسع من نوفمبر الجاري بالمراكز التابعة لكل ولاية في الدولة، حيث سيتم تحديد الاختبارات الشفهية التي تخص كل تخصص ورتبة خلال الفترة المقبلة، والتي ستكون هي المرحلة الأخيرة قبل الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة التي طرحتها وزارة التربية الوطنية للتوظيف.

لذلك ينبغي على الراغبين في الاطلاع على أسمائهم التوجه إلى منصة التوظيف التي أتاحتها وزارة التربية الوطنية على الإنترنت وذلك للتسهيل على جميع المتقدمين التعرف على النتائج، وذلك حرصا من الدولة على توفير الوقت والجهد على المواطنين، كما تهدف من هذا الإجراء التنظيم بشكل أكبر والابتعاد عن التحديد والازدهار أمام المقرات والمكاتب التابعة للوزارة، حيث إنه من المقرر أن تكون المرحلة النهائية للإعلان عن النتائج قريبا.

نتائج مسابقة مشرف تربية 2024

توفر الوزارة هذه المسابقة لاستقطاب الكوادر المهنية في قطاع التعليم، لذلك يمكن الاستعلام عن نتائج مسابقة مشرف تربية وكافة الرتب التي تم الإعلان عنها في مسابقة التوظيف التي تنظمها وزارة التربية الوطنية عبر القيام بالخطوات التالية: