مغامرات لولو مع ميدو المشاغب..تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية وتابعوا أروع الأغاني والأناشيد

قناة وناسة كيدز تقدم مجموعة من الأغاني والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب الملايين ولها عدد كبير من المتابعين في تلك الفترة الزمنية لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الجديد للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وتابعوا أحلى الأغاني والأناشيد المميزة والممتعة للطفل العربي الصغير لذلك سوف نوضح لكم التردد الحالي للقناة.

ما هو تردد قناة وناسة كيدز Wanasah

قناة وناسة كيدز من القنوات التي تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد من المتابعين والمشاهدين في تزايد مستمر لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات كالآتي:

تردد قناة وناسة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

كما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

بذلك يمكن مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية على القمر الصناعي نايل سات.

حدث تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

كما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

كيفية تثبيت قناة وناسة للأطفال