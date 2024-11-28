إقــرار من الــوزارة: قانون التقاعد الجديد في الجزائر خــلال موقع mf.gov.dz + كم عدد ساعات العمل بعد أخر تعديــــل

وفقا لقانون التقاعد الجديد في الجزائر شهدت الجزائر مؤخرا زيادة ملموسة في معاشات التقاعد كجزء من جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وتعزيز الدعم، الزيادة شملت نسب متفاوتة بحسب الفئات المستفيدة، حيث وصلت إلى 47% لبعض الفئات، مما يعكس التزام الحكومة بتقليل الفجوة بين الدخل والتكاليف المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية.

تعديل ساعات العمل في الجزائر

قانون التقاعد الجديد في الجزائر ، تم تعديل ساعات العمل الرسمية في الجزائر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 24-272 الصادر في أغسطس 2024، يشمل التعديل تنظيم أوقات العمل لتصبح كما يلي:

الفترة الصباحية: من 08:00 صباحا إلى 12:00 ظهرا.

الفترة المسائية: من 13:00 ظهرا إلى 16:30 مساء.

تتخلل ساعات العمل استراحة غداء لمدة ساعة واحدة من 12:00 إلى 13:00.

في الولايات الجنوبية (خلال الصيف):

الفترة الصباحية: من 07:00 صباحًا إلى 12:00 ظهرًا.

الفترة المسائية: من 12:30 ظهرًا إلى 15:00 مساءً.

هذا الترتيب خاص بفترة الصيف (من يونيو إلى سبتمبر) ويشمل 20 ولاية جنوبية.

قانون التقاعد الجديد في الجزائر

قانون التقاعد الجديد في الجزائر لعام 2024 تضمن تعديلات كبيرة تهدف إلى تحسين نظام التقاعد وتلبية احتياجات العمال، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات، إليك أبرز النقاط:

سن التقاعد:

بالنسبة للرجال، سن التقاعد الرسمي هو 60 عامًا، مع خيار التقاعد بعد 32 سنة من العمل.

بالنسبة للنساء، يمكن التقاعد عند 55 عامًا بطلب شخصي، أو بعد 32 سنة عمل.

كما يتم تخفيض سنة واحدة من عمر التقاعد عن كل طفل تمت تربيته لمدة لا تقل عن 9 سنوات، بحد أقصى 3 سنوات

الفئات الخاصة:

التقاعد يكون عند 55 عام للرجال و50 عاما للنساء، مع شرط دفع اشتراكات لمدة 20 سنة على الأقل.

تخفيض سن التقاعد بمقدار 5 سنوات في بعض المناطق الجنوبية، و3 سنوات لمناطق جنوبية أخرى

العاملون الذين تجاوزوا 32 سنة عمل يحصلون على زيادة بنسبة 2.5% على المعاش لكل سنة إضافية.

احتساب فترة الخدمة الوطنية ضمن سنوات العمل

زيادات في المعاشات:

أعلنت الحكومة زيادة تدريجية في معاشات المتقاعدين تصل إلى 47% في إطار تحسين الظروف المعيشية