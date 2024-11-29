العراق تُعلن خبز حزين للموظفين بداية الشهر المقبل

كشف المتحدث الرسمي للحكومة العراقية، باسم العوادي عن أن الدولة تلعب دورًا كبيرًا في الوقوف مع لبناء وما تمر بها من أزمة كُبرى، مؤكدًا بأن وقف الاضطرابات التي تحدث داخل لبنان تعد خطوة هامة لمن تفاقم الأوضاع وملاحقتها بالدول المجاورة، حتى أن العراق تقوم بجهود كبيرة في صد كل هذه النزاعات.

قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين

وأكد “العوادي”، أن العراق تهدف إلى استقطاع 1% من قيمة رواتب الموظفين والمتقاعدين طوعيًا وليس إجباريًا، مضيفًا بأن الرواتب محمية دستوريًا مما يكون قرار الاستقطاع اختياريًا من قبل الموظفين، على أن يتم استقطاع جزء من رواتبهم والتبرع به إلى لبنان، والعمل على إطلاق حملة إعلامية منظمة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تحمل أهداف سياسية لاستهداف الحكومة، والعمل على وقف إطلاق النار الذي يحدث بشكل كبير داخل الدولة اللبنانية.

الموافقة على استقطاع جزء من رواتب الموظفين

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أنه يتم الموافقة من قبل الموظف والمتقاعد على استقطاع 1% من راتبه ليكون ذلك اختياريًا، أو تقديم طلب بعدم الاستقطاع، ناهيك عن إقبال كثير من المواطنين حول هذا القرار، مما يحمل دعم كبير للبنان ويُخفف من الأعباء الاقتصادية والسياسية التي تُجرى بداخلها، بالإضافة إلى المحادثات المستمرة بين الحكومات لوضع أسس تُحافظ بها على الوضع الأمني والمسالمة بين الدول، دون الإخلال بأوضاع المواطنين وخاصة الموظفين والمتقاعدين وعدم التأثير على مستحقاتهم المالية داخل الدولة العراقية.

متى يُطبق قرار استقطاع رواتب الموظفين في العراق؟

وأكدت وزارة المالية أن قرار استقطاع رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري سيكون بداية الشهر المقبل، بحيث تصل قيمة الانخفاض المنوط تطبيقها 1% فقط “اختياريًا” دون إجبار أي موظف في ذلك، ناهيك عن أن الرواتب تأتي كاملة دون استقطاع في حالة إذا رفض الموظف ذلك.