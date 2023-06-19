“سجل الان” بوابة الازهر رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 عبر Azhar.eg والشروط المطلوبة

استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 يسعى جميع أولياء الأمور الآن إلى الحصول على الرابط الخاص بالتقديم في اولى ابتدائي ازهر وحيث ان التقديم يفتح في الموعد المحدد من قبل قطاع الأزهر الشريف الذي أشار إلى البوابه الالكترونيه للازهر التي تفتح هذا التقديم اليوم السبت الموافق اليوم السابع عشر من شهر يونيو الجاري، حيث يرغب الكثير من الاباء والامهات في إلحاق أبنائهم في إحدى مدارس الأزهر المتوفره في كافه انحاء الجمهورية بجميع المحافظات.

رابط تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023

استعلم عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري الذي يوفر لك خدمه التسجيل الالكتروني في إحدى المدارس المتوفره في النطاق الخاص بك حيث أن هذا الامر يتم من خلال المنزل عن طريق البوابه الالكترونيه للأزهر الشريف حيث يمكن التسجيل في المعاهد الازهريه النموذجيه او العامه من خلال هذا الرابط الرسمي حيث يسعى القطاع بشكل دائم الى توفير الوقت والجهد على جميع الطلاب واولياء الامور ويمكن اتمام عمليه التقديم في المرحلة الابتدائية الاولى عن طريق اتباع الخطوات الموجوده في الفقره التاليه.

خطوات التقديم على الصف الاول الابتدائي ازهر 2024

اعلن القطاع المعاهد الازهرية عن فتح باب التقديم على الصف الأول الابتدائي الأزهري في خلال اليوم حيث تستمر عمليه التقديم لمده شهر كامل واليكم الخطوات التي يجب اتباعها حتى تتم عمليه التسجيل بنجاح. .

أولا يجب الذهاب الى موقع بوابة الازهر الشريف. الضغط على تسجيل اولى ابتدائي ازهر. إدخال جميع البيانات المطلوبة صحيحة. تدوين الرقم القومي للطفل والمدرسة التي يرغب في الالتحاق بها. الان يجب الضغط على زر تاكيد الطلب.

تتم عمليه الاستعلام عن نتيجة التقديم من خلال نفس الرابط وذلك بعد ان يكتب ولي الامر بيانات الطفل كاملة.

الشروط اللازمة للتسجيل في المرحلة الأولى الابتدائية

يجب أن تتوفر بعض الشروط لدى الطفل لكي تتم عملية التقديم بنجاح وهي كالتالي..

يجب ألا يقل عمره عن ست أعوام.

يلزم ألا يزيد السن عن تسع سنوات.

ينبغي أن يكون مقيم داخل النطاق السكني للإدارة التعليمية التي يقدم عليها.

مستندات التقديم بالصف الاول الابتدائي

اوضح القطاع الازهر المستندات المطلوبه لكي تتم عمليه التقديم على المرحله الاولى الابتدائيه وهي كالتالي..

عدد ست صور شخصيه 4 × 6

ملف للتقديم

صوره بطاقه الاب والام

شهاده الميلاد الاصليه للطفل.

يتم تقديم هذه الاوراق في حاله القبول في المدارس الازهريه.

تقديم اولى ابتدائي ازهر

يمكنك التقديم على المرحله الابتدائيه عن طريق اتباع الخطوات الموجوده امامكم في الفقرات السابقه حيث ان التقديم قد فتح يوم امس الموافق السابع عشر من شهر يونيو ومن المفترض ان يستمر لمده شهر كامل وذلك لكي يتمكن جميع اولياء الامور من تسجيل ابنائهم بهذه المرحله.

رابط تقديم رياض اطفال ازهر

يتم التسجيل من خلال نفس الرابط على مرحله رياض الاطفال حيث تقدم عليها الالاف من الاولياء الامور وذلك من اجل تسجيل ابنائهم في احدى المدارس الازهريه حيث يمكن الالتحاق في سن اربع سنوات وذلك لمرحله كي جي 1 حيث ان هذا يعد الحد الادنى للالتحاق بتلك المرحله.

بوابه قطاع الازهر الشريف

ان هذا الموقع الرسمي يساعد في حصول الطلاب على النتائج في كافه المراحل الابتدائيه والاعداديه وكذلك تتم عمليه التسجيل في المرحله الاولى ومرحلة رياض الاطفال عن طريق وذلك عبر كتابه الرقم القومي الخاص بالطالب وكذلك تحديد المعهد الذي يرغب ولي الامر في الحاق ابنه به.

نتائج الشهاده الابتدائيه والاعداديه الازهريه

زهره نتيجه الصف الثالث الابتدائي الازهري وكذلك الصف الثالث الاعدادي الازهري والذي حصل عليها كثير من الطلاب من خلال موقع القطاع الازهر الشريف والذي كل الطلاب في جميع انحاء الجمهوريه من التعرف على النتائج الخاصه به بشكل الكتروني ولذلك هو يعد من افضل المواقع الرسميه المتاحه