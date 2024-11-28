وحش أوبو يكتسح الأسواق 🔥.. سعر ومواصفات هاتف Oppo Find X8 Pro المميز بكاميرا خلفية رباعية ومعالج قوي

هاتف Oppo Find X8 Pro يأتي من ضمن الفئة المميزة و هو واحد من أشهر هواتف شركة أوبو المعروفة التي استطاعت أن تحتل الأسواق في الفترة الأخيرة بمجموعة مميزة من الهواتف التي تلبي احتياجات الكثير من الأشخاص في الطبقات المختلفة بأسعار مميزة ومواصفات رائعة تتواجد في كافة أجزاء الهواتف.

مواصفات هاتف Oppo Find X8 Pro

‏يتمتع هذا الهاتف الرائع بمجموعة من المواصفات وهي

يأتي الهاتف بجسم مصنوع من مواد فاخرة زجاج و إطار من المعدن مما يجعله متينًا وأنيقًا.

الهاتف حاصل على معيار IP68، مما يعني أنه مقاوم للماء على عمق يصل إلى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

شاشة الهاتف من نوع AMOLED، وحجمها 6.8 بوصة، والدقة الخاصة بها QHD+ مع كثافة بكسلات عالية جدًا.

ومعدل التحديث الخاص بالشاشة يصل إلى 120Hz.

الهاتف مزود بأحدث معالج من شركة كوالكوم، Snapdragon 8 Gen 3.

والذاكرة العشوائية (RAM) في الهاتف تبدأ من 12 جيجابايت مع خيار 16 جيجابايت.

والتخزين الداخلي للهاتف به خيارات تبدأ من 256 جيجابايت حتى 1 تيرابايت.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهة ColorOS 14.

مواصفات كاميرا هاتف Oppo Find X8 Pro

الكاميرا الخلفية في هذا الهاتف رباعية العدسات الرئيسية بها مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة واسعة تدعم التصوير في الإضاءة المنخفضة، والعدسة الثانية عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل لالتقاط صور بانورامية بينما العدسة الثالثة فهي عدسة بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل مع دعم للتقريب البصري حتى 10x.

والهاتف به خاصية تصوير فيديو بجودة 8K مع ميزة التثبيت البصري، والكاميرا الأمامية تكون بدقة 32 ميجابكسل، وهي مثالية لصور السيلفي.

سعر هاتف Oppo Find X8 Pro

الهاتف به بصمة تحت الشاشة سريعة ودقيقة، ومزود بصوت ستيريو، وبه تبريد نظام تبريد متقدم للحفاظ على أداء المعالج أثناء الاستخدام المكثف، ويتراوح السعر عالميًا بين 1000-1200 دولار أمريكي.