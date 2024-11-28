وزارة المالية العراقية.. تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر ديسمبر 2024 وحقيقة زيادة الرواتب

قامت وزارة المالية في العراق إصدار بيانا تكشف فيه الموعد الرسمي المقرر لصرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ديسمبر وذلك بعد تناول العديد من الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي بتبكير عملية صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر مع تداول العديد من الشائعات حول زيادة رواتب المتقاعدين فما هي الحقيقة هذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ديسمبر 2024

ازداد البحث من قبل المواطنين في العراق حول موعد صرف رواتبهم لشهر ديسمبر القادم 2024 بعد تداول الانباء حول تقديم موعد صرف الرواتب لشهر ديسمبر، الأمر الذي نفته وزارة المالية العراقية بشكل قطعي وقد أكدت ان الرواتب سيتم صرفها في المواعيد المقررة.

وبناء على ذلك فإن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ديسمبر 2024 ستكون مع بداية الشهر الميلادي وتحديدا في يوم الأحد الأول من ديسمبر وبذلك يتم صرف الرواتب في مواعيدها المعتادة بدون تبكير أو تأخير صرف الراتب.

ما حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ديسمبر 2024

وقامت وزارة المالية بالرد في بيان رسمي تؤكد فيه عدم وجود أي زيادات في رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ديسمبر 2024 وبذلك تنفي الوزارة الشائعات المترددة على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادات رواتب المتقاعدين مؤكدا أن رواتب المتقاعدين يتم صرفها بناء على آخر زيادة مكررة وهي 100 ألف دينار.

شروط الحصول على راتب المتقاعدين في العراق

أوضحت وزارة المالية الشروط المطلوبة للحصول على راتب المتقاعد في العراق وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي: