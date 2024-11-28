مسلسلاتك المفضلة في انتظارك.. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد Alfajer TV 2025 بجودة عالية علي النايل سات وعرب سات

تردد قناة الفجر الجزائرية، تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من القنوات ذات الأهمية الكبيرة حيث يتم البحث عنها بصورة مستمرة من قبل المحبين للمسلسلات التركية والعربية حيث تقدم دائما قناة الفجر الجزائرية محتوى متميز ويتم من خلاله استعراض أبرز وأهم المسلسلات التركية ومنها مسلسل قيامة عثمان مسلسل صلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح وغيرها من أهم المسلسلات التركية التي يتم عرضها بشكل حصري في الوطن العربي على قناة الفجر واليوم سوف نتعرف على أحدث الترددات لقناة الفجر الجزائرية فتابعونا.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

يعتبر البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية واحدة من عمليات البحث الرائجة بسبب أن القناة تقوم بعرض مجموعة متميزة من المسلسلات التركية والعربية ومن أبرزها مسلسل قيامة عثمان هو مسلسل التاريخ التركي الذي يتم عرضه الأن على قناة الفجر الجزائري حيث يأتي ترددها على القمر الصناعي نايل علي علي النحو التالي:

تردد القناة: 12645.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة بث القناة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 علي عرب سات

مع نهاية العام 2024 تقوم قناة الفجر الجزائرية بالإعلان عن تحديث ترددها على القمر الصناعي عرب سات حيث يأتي تردد قناة الفجر على القمر الصناعي العرب سات على النحو التالي:

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة بث القناة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يتسائل الكثيرين من الراغبين في تنزيل قناة الفجر الجزائرية حول خطوات ضبط التردد والذي يأتي على النحو التالي: