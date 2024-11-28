هسه لينك الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور صدورها عبر منصة مظلتي في العراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تقوم حتى اليوم بالإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، ولكن هذه المبادرة هدفها أن تقوم بمساعدة الأسر في العراق والتي يكون دخلها محدود، وذلك لتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر البلاد بها، لذلك سوف نوضح طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لكي يتم الاستعانة بها في حالة ظهورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب الالتزام بها حتى يتم الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عند ظهورها من خلال الوزارة وهي تكون:

الذهاب إلى موقع منصة مظلتي الرسمي.

الضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمات الاجتماعية وذلك من الصفحة الرئيسية.

قم باختيار التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اختيار أيقونة الوجبة السابعة وذلك من الاختيارات التي تكون متاحة.

قم بكتابة المعلومات والبيانات الشخصية بطريقة صحيحة ودقيقة في الحقول المخصصة.

ثم قم بالنقر على الزر الخاص بالاستعلام وذلك من أجل عرض النتيجة.

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