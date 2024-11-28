اسعار السمك البلطي الان.. سعر السمك في الأسواق

يبحث العديد من المواطنين في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 28 من شهر نوفمبر 2024، فيما أن هذه الأسعار تختلف باختلاف نوع السمك الراغب الحصول عليه، نظير أن ذلك يتوقف على مصاريف النقل والشحن التي تتم على عملية الشراء، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على أخر تحديث لأسعار السمك بكافة أنواعه في السطور التالية.

سعر السمك اليوم الخميس

جاء سعر السمك في المحلات المخصصة لبيعه، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الجمبري اليوم إلى 273.22 جنيه للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر كيلو الماكريل نحو 126.64 جنيه.

حتى أن سعر كيلو مكرونة السويسي بلغ نحو 118.21 جنيه للكيلو.

أما سعر كيلو السردين سجل نحو 105 جنيه.

كيلو الشعور سجل نحو 213.12 جنيه.

نظير أن كيلو الجمبري الجامبو بلغ نحو 441 جنيه.

تحديث أسعار الأسماك اليوم

وعن أسعار السمك البلطي بمختلف أنواعه، فإن جاء على النحو الأتي:-

وصل سعر كيلو السمك البلطي نحو 63.77 جنيه للكيلو الواحد.

أما سعر كيلو البلطي أسواني سجل نحو 92.61 جنيهًا للكيلو.

فيما أن سعر كيلو البلطي أسواني بلغ نحو 92.61 جنيهًا للكيلو الواحد.

ناهيك عن وصول سعر كيلو البلطي لـ 164.62 جنيهًا للكيلو الواحد.

السمك الممتاز سجل الكيلو فيه نحو 94.39 جنيه.

اختلاف سعر السمك في المحللات

من المؤكد بأن أسعار السمك تختف من محل إلى أخر، بحيث يكون الاختلاف طفيفًا بناءً على مصاريف النقل والمواصلات التي تتم في عملية شراء الذهب وتوزيعه في الأسواق.