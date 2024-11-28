تردد قناة وناسة.. استقبلها بجودة عالية الان

تردد قناة وناسة من أبرز الترددات التي يبحث عنها العديد من المواطنين في مختلف أنحاء الدول العربية، حيث إن القناة تقدم محتوى ممتع وجذاب للعديد من المتابعين في كافة أنحاء الدول، بما تدخل قلوب المتابعين وخاصة الصغار منهم، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث تردد قناة وناسة في السطور التالية.

تردد قناة وناسة

تتمثل أبرز البيانات التي من خلالها يمكنك استقبال تردد قناة وناسة أطفال الجديد والمميز على النايل سات، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد: 11470.

معامل الترميز: 2500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

استقطاب وناسة: عمودي.

تحديث تردد قناة وناسة الجديد

أما عن المعلومات التي على إثرها يمكنك تنزيل قناة وناسة من خلالها، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد الأخر: 11270.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ وناسة: ¾.

مزايا قناة وناسة أطفال

هناك بعض المميزات الخاصة باستقبال قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يأتي:-

القناة مناسبة لجميع الأطفال بمختلف أعمارهم.

كذلك فإن القناة تقدم ما بين البرامج التعليمية والترفيهية المميزة.

بالإضافة إلى إذاعتها للاغاني والأناشيد الدينية التي تنقلها القناة دون توقف.

خطوات استقبال قناة وناسة أطفال

ولكي تقوم بإستقبال قناة وناسة أطفال على العرب سات، فعليك اتباع الخطوات التالية:-