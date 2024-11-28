منصة مظلتي الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق

منصة مظلتي، هي من أكثر المنصات الإلكترونية التي لها دور كبير في توفير كافة الخدمات الخاصة بالمواطنين في محافظات العراق، بالإضافة غلى توفيرها إلى كشوفات الرعاية الاجتماعية، الذي يعد من أبرز وأهم البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، ناهيك عن إمكانية استخراج أسماء المشمولين في الرعاية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

اسماء الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

هناك بعض الخطوات التي من خلالها يمكنك استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، منصة مظلتي، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي.

ثم يتم تسجيل الدخول للصفحة التالية من المنصة.

قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

مع القيام بتحديد الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

ثم يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر على زر “بحث”.

حتى تتمن من تنزيل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.

ما هي شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية؟

وتتمثل أبرز شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-