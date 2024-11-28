“الحكومة الكويتية” تُعلن صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديد.. في هذا الموعد!

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بأخر زيادة تم تطبيقها مؤخرًا بموافقة مجلس الوزراء الكويتي، حيث إن هذه الرواتب تشمل شريحة كبيرة من المواطنين المشتركين في المؤسسة، ناهيك عن أن الزيادة التي تم تطبيقها تبلغ قيمتها نحو 20 دينارًا كويتيًا، فيما يمكنك التعرف على الموعد المتوقع للبدء في صرف الرواتب داخل الدولة الكويتية في السطور التالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في الكويت

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف رواتب المتقاعدين في الكويت يوافق يوم 9 من شهر ديسمبر 2024، حيث إنه هو الموعد الرسمي للتوزيع الرواتب والمستحقات المالية الخاصة بالمتقاعدين داخل محافظات الكويت، حتى أن هذه الرواتب تأتي بقيمة الزيادة المنوط تطبيقها منذ الأشهر الماضية، فيما يمكن الحصول على قيمة الراتب عبر مختلف منافذ الصراف الألي مما يوفر الوقت والجهد اللازم على كافة المتقاعدين والمواطنين بالدولة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الكويت

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الكويت ومعرفة قيمة الراتب المستحق الحصول عليه، كما يأتي:-