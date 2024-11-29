“الحيوانات في بيتك” تردد قناة ناشينوال جيوغرافيك المميزة والرائعة الان

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من اكثر القنوات التي حازت بإعجاب العديد من المتابعين حيث من خلالها يتم بث البرامج الثقافية، الخاصة بالحيوانات البرية، الأسماك البحرية المتنوعة والمختلفة، ما يتم بث الأحداث المختلفة التي تحدث حول أنحاء العالم من البراكين والزلازل والعواصف وغيرها العديد من الظواهر الطبيعية، كل ذلك واكثر تشاهدون علي قناة ناشيونال جيوغرافيك والتي يتم عرضها علي الترددات الجديدة التي سنوضحها لكم في السطور القادمة، كما لا يمكنك استقبال القناة علي شاشات التلفاز لمشاهدة جميع البرامج دون اللجوء إلي المواقع الإلكترونية التي يلزم لمشاهدتها دفع واشتراك رسوم مالية، إليكم جميع التفاصيل ابقوا معانا.

ناشيونال جيوغرافيك عبر ترددها الجديد علي النايل سات

يمكنك تنزيل التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

جاء التردد الجديد: 11411.

كما تم تغير معامل الاستقطاب: أفقي.

بينما جاء معامل الترميز: 30000.

قناة ناشونال جيوغرافيك علي العرب سات

أما عن البيانات التي من خلاها يمكنك استقبال التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات، ومتابعة كافة البرامج التي تنقل حياة الحيوانات والأسماك، وما يدور في الغابات، فإنها نصت على النحو التالي:-

التردد الخاص بالقناة: 11804.

مؤشر الترميز 27500.

بيانات الاستقطاب: رأسي.

تنزيل الترددات الجديدة الخاصة بقناة ناشيونال جيوغرافيك علي جهاز الاستقبال

بأتباع عدة طرق سهلة وبسيطة يمكنك تحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك علي جهاز التلفاز من اجل سماع جميع برامجها التي يتم بثها، كما يمكنك حفظها أيضا علي قائمة القنوات إليكم جميع التفاصيل التالية: