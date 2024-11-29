اشتري.. سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 29 نوفمبر عيار 21 و18 و24 وأسعار السبائك 2024

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 29 نوفمبر عيار 21 و18 و24 وأسعار السبائك 2024، شهدت الأسواق المحلية في الأردن انخفاضًا في أسعار الذهب اليوم، الخميس 28 نوفمبر 2024، حيث تراجع سعر جرام الذهب من جميع الأعيرة (21، 24، 18) بمقدار 1.30 دينار للجرام الواحد، وجاء هذا الانخفاض وفقًا لأحدث التحديثات الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب في الأردن.

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21 الجمعة 29 نوفمبر

اشتري سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 29 نوفمبر عيار 21، تأثرت أسعار الذهب في الأردن بتحديثات اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند البيع 52.40 دينار أردني، وعند الشراء 52.20 دينار أردني، يعد جرام الذهب عيار 21 من الأكثر تداولًا في العالم العربي، ما يجعله محور اهتمام العديد من المواطنين في الأردن والدول المجاورة.

سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا ملحوظًا اليوم، حيث وصل سعره عند البيع إلى 44.90 دينار أردني، وعند الشراء 44.50 دينار أردني.

سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 24 أيضًا في التحديثات الأخيرة، حيث بلغ سعره عند البيع 60.38 دينار أردني، وعند الشراء 60.00 دينار أردني.

أسعار سبائك الذهب في الأردن اليوم

بعد أن تعرفنا على اشتري، سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 29 نوفمبر عيار 21 و18 و24، ننتقل بكم إلى أسعار السبائك اليوم في الأردن 2024، شهدت أسعار سبائك الذهب تغيرات ملحوظة في الأسواق الأردنية اليوم، حيث تراوحت الأسعار كالتالي:

سبيكة الذهب وزن 50 جرام : عيار 24: 3019.19 دينار أردني. عيار 22: 2767.59 دينار أردني. عيار 21: 2641.79 دينار أردني. عيار 18: 2264.39 دينار أردني.

: سبيكة الذهب وزن 1 كيلو جرام : عيار 24: 60383.80 دينار أردني. عيار 22: 55351.81 دينار أردني. عيار 21: 52835.81 دينار أردني. عيار 18: 42287.85 دينار أردني.

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يُذكر أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وفقًا للتحديثات المستمرة في الأسواق المحلية والدولية.