“هُنــــا nationalrecruit.sonatrach.dz“ كيفية التسجيل في مسابقة توظيف سوناطراك 2024 بالجزائر والشروط المطلوبة

يعد البحث عن كيفية التسجيل في مسابقة توظيف سوناطراك من أكثر الأشياء التي تشغل محركات بحث جوجل داخل الكثير من الولايات في الجزائر، حيث يقبل العديد من الأشخاص للتسجيل في تلك المسابقة التي من شأنها المساعدة في توظيف أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من البطالة داخل الجزائر، حيث تم بدأ عملية التسجيل اليوم الخميس الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري لعام 2024، وسوف يستمر حتى يوم 10 من شهر ديسمبر لنفس العام.

مسابقة توظيف سوناطراك

هناك بعض الخطوات التي لابد من اتباعها لمن يرغب في التسجيل في مسابقة توظيف سوناطراك 2025، وتلك الخطوات تتمثل فيما يلي:

في البداية لابد من التوجه للموقع الرسمي.

ثم يجب الضغط على تسجيل الدخول للموقع بادخال البريد الالكتروني وقم الجلوس.

ثم الضغط على مسابقة توظيف سوناطراك.

اختيار الولاية التي يتبع لها المتقدم.

ثم ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

أخيرا النقر على التسجيل في المسابقة.

شروط التقديم في مسابقة توظيف سوناطراك

للتسجيل في المسابقة يشترط توافر بعض الشروط والتي تتمثل في التالي:

يشترط أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يجب تواجده بشكل دائم في الجزائر.

التسجيل في البوابة الوطنية للتشغيل.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة عليا.

لابد يجب أن يكون المتقدم لديه خبرة تزيد عن 5 سنوات.

التخصصات المطلوبة

هناك بعض التخصصات التي لابد من توافرها للتسجيل في المسابقة، وهي كالتالي: