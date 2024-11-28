أبسط أطفالك بمغامرات لولو وميدو مع ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي الأشهر نايل سات

يرغب العديد من أولياء الأمور في التعرف على تردد قناة وناسة، وتعد القناة واحدة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في العالم العربي، إذا تجمع بين المحتوى التعليمي والترفيهي بشكل يجذب انتباه الصغار. بفضل برامجها المبتكرة وأغانيها الكرتونية المميزة، أصبحت القناة من الخيارات الأولى للأسر التي تبحث عن محتوى آمن ومفيد لأطفالها، وفي هذا السياق نعمل على عرض تفاصيل تردد قناة وناسه عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة وناسة

الآن يمكن ضبط استقبال تردد قناة وناسة الجديد للأطفال للاستمتاع بمشاهدة محتواها الرائع، مع وجود التقنيات الحديثة التي تمنحك الصوت والصورة الواضحة والنقية بعيداً عن أي تشويش وجاءت الترددات كما يلي:

استقطاب قناة وناسة هو استقطاب عمودي/ رأسي/ vertical.

القمر الصناعي نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

معدل ترميز القناة هو 27500.

جودة استقبال القناة هي SD.

تردد قناة وناسة للأطفال عرب سات

حتى تضمن وصول محتوى قناة وناسة الجديد للأطفال إليك بشكل واضح يمكنك استقبالها على الترددات التالية:

القمر الصناعي العرب سات.

تردد القناة هو 11270.

جودة استقبال القناة هي HD.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

معدل ترميز القناة هو 27500.

استقطاب قناة وناسة الجديد للأطفال هو استقطاب أفقي

خطوات تثبيت قناة وناسة لولو 2024 على التلفاز

في البداية انقر على زر القائمة الموجود في جهاز التحكم اليدوي الخاص بك.

ثم اختر “قائمة القنوات”.

اختر البحث اليدوي.

بعد ذلك ادخل تردد القناة والاستقطاب ومعدل الترميز.

ثم انقر على أيقونة “بحث”سوف تظهر أمامك القناة.

في النهاية انقر على “حفظ”.

محتوي قناة وناسه للأطفال على شاشة التلفزيون

قد تتميز قناة وناسه للأطفال بمجموعة من الأغاني والبرامج الترفيهية التي تعرضها القناه من خلال الشخصية الكرتونية المحبوبة “لولو ‘‘ وسوف نعرض أفضل الأغاني والبرامج التي يتم إذاعتها بشكل يومي على قناة وناسه لعام ٢٠٢٤ وهي موضحة كالتالي: