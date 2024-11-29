“فرح طفلك وثبتها” تردد قناة كراميش 2024 : استمتع بأجمل محتوى تعليمي وترفيهي في عالم الأطفال بجودة HD

قناة كراميش الجديد KARAMESH TV 2024 واحدة من القنوات المميزة التي تحظى بشعبية واسعة بين الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى متنوعا يجمع بين التعليم والترفيه، وتتميز القناة بتقديم برامج موجهة للأطفال من مختلف الأعمار، التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم وتحفيزهم على التعلم من خلال أساليب مبتكرة.إذا كنت ترغب في توفير محتوى مميز ومفيد لأطفالك، فعليك ضبط التردد الجديد لقناة كراميش لضمان الاستمتاع بتجربة مشاهدة غنية وممتعة، والقناة تضم العديد من الأناشيد التعليمية والأغاني التي تشجع على الاستكشاف والمرح، مما يجعلها الخيار الأمثل لأوقات الفراغ العائلية.

قناة كراميش الجديد KARAMESH TV 2024

ويمكن لحضراتكم تنزيل تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك عقب كثرة العمليات البحثية علي القناة من قبل العديد من الأمهات حتى يتمكنوا من ضبطه على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم وإسعاد أطفالهم بما تعرضه القناة على شاشتها، جاء التردد على القمر الصناعي نايل سات كالآتي:

تردد قناة كراميش على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش على عرب سات

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات تنزيل قناة كراميش

يمكن الآن تنزيل قناة كراميش على جهاز الرسيفر لدينا، وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة التالية: