“من عمر 6 سنوات”.. الحصول على منحة الطفل بالجزائر 2024 طريقة التقديم واهم الشروط

تعتبر منحة الطفل في الجزائر واحدة من أبرز البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، بهدف تحسين مستوى معيشتها وضمان حياة كريمة لأطفالها، وتساعد هذه المنحة في توفير احتياجات الطفل الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وهي خطوة مهمة في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي فى الدولة، لذلك سوف نوضح لكم طريقة التقديم واهم الشروط المطلوبة.

طريقة التقديم على منحة الطفل في الجزائر

للتقديم على منحة الطفل بالجزائر 2024، عليك اتباع الخطوات التالية:

أولا عليك زيارة موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي mtess.gov.dz.

ثانيا: إذا لم يكن لديك حساب، قم بإنشاء حساب جديد عبر إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة.

ثالثا: بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قائمة “الخدمات الإلكترونية”، واختر خيار “التسجيل في منحة دعم الطفل”.

رابعا: قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك معلومات الطفل والأسرة.

خامسا: أدخل كافة المستندات المطلوبة مثل شهادة ميلاد الطفل، وثيقة الحالة الاجتماعية، وإثبات الدخل.

وبعد التحقق من صحة المعلومات، اضغط على زر “إرسال الطلب”، ستقوم الوزارة بمراجعة طلبك، وستتلقى الرد عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

أهم الشروط للحصول على منحة الطفل

للاستفادة من منحة الطفل، يجب توافر الشروط التالية: