لينك مفعل.. كيفية إضافة مولود جديد فى دعم حساب المواطن 1446 واهم الشروط

يعتبر إضافة مولود جديد إلى حساب المواطن خطوة أساسية تمكن الأسر السعودية من الاستفادة بشكل أكبر من الدعم المالي المقدم وذلك لتحسين ظروفهم المعيشية، وايضا يهدف برنامج حساب المواطن إلى مساعدة الأسر خاصة محدودي الدخل وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز الاستقرار المالي للأسر، لذا سوف نوضح لكم كيفية إضافة مولود جديد فى حساب المواطن واهم الشروط المطلوبة لذلك.

كيفية إضافة مولود جديد فى حساب المواطن

لإضافة مولود جديد في حساب المواطن والاستفادة من الدعم الإضافي، عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن ca.gov.sa.

ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية (رقم الهوية وكلمة المرور).

ومن القائمة الرئيسية، اختر “تفاصيل الطلب”.

ثم اضغط على خيار “بيانات التابعين”.

بعد ذلك، اضغط على “إضافة تابع جديد”.

ثم قم بتعبئة بيانات المولود، مثل: الاسم، تاريخ الميلاد، ورقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني.

تأكد جيدا من أن بيانات الأسرة محدثة بشكل كامل.

ثم قم بحفظ التعديلات وإرسال الطلب.

إذا طلب منك، ارفع المستندات اللازمة التي تثبت إضافة المولود (مثل شهادة الميلاد ).

سيتم مراجعة طلبك من قبل الجهات المختصة، وستصلك رسالة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني تفيد بقبول الطلب أو الحاجة إلى استكمال الإجراءات.

شروط إضافة مولود جديد

وضع برنامج الدعم عدة شروط لوصول الدعم إلى مستحقية وهذه الشروط تتمثل فيما يلى :