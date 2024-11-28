سلى أطفالك مع لولو.. استقبل تردد قناة كراميش ووناسة الجديد 2024 بأعلى جودة على الأقمار الصناعية المختلفة

تعد قناتي كراميش ووناسة من أكثر القنوات التي تشهد بحث كبير على محرك جوجل، حيث يهتم عدد كبير من الآباء والأمهات بالعثور على قنوات تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي لأطفالهم، و تتميز القناتان ببرامجهما التي تجمع بين الترفيه والتعلم، حيث تقدم للأطفال محتوى ممتاز يساعدهم فى تعزيز الإيجابية بطريقة ممتعة وبسيطة، بالإضافة ان القناة تقدم نصائح تعليمية وترفيهية، مثل تشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي، تعليمهم أساسيات تنسيق الملابس والألوان، وتحفيزهم على احترام توجيهات الآباء.

تردد قناة كراميش ووناسة الجديد 2024

يمكنك استقبال أحدث تردد لقناتي كراميش ووناسة للإستمتاع بالقنوات بأعلى جودة، وذلك من خلال معرفة البيانات التالية:

تردد قناة كراميش على النايل سات:

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة كراميش على العرب سات:

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كيفية ضبط واستقبال تردد قناتي كراميش ووناسة

يمكنك ضبط واستقبال القناة بكل سهولة من خلال اتباعك الخطوات الآتية: