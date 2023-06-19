مباشر Azhar.eg لينك تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 بوابة الازهر الشريف أهم المستندات المطلوبة

أعلن قطاع الازهر الشريف عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 حيث يرغب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات في الحصول على هذا الرابط الذي يمكنهم من إتمام عملية التسجيل بنجاح من خلال المنزل، حيث أن البوابة الإلكترونية للأزهر هي التي تمكن من التقديم على اولى ابتدائي ازهر العام الدراسي الجديد وذلك عبر الموقع الرسمي الذي يتيح إتمام ذلك الأمر عن طريق كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

لينك تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 يتم عبر موقع بوابة الازهر الشريف حيث ان التسجيل يتم فتحه اليوم الموافق السابع عشر من شهر يونيو حيث يسعى جميع أولياء الأمور الآن إلى فتح هذا الرابط الالكتروني الرسمي من أجل التسجيل في تلك المرحلة الدراسية الجديدة والالتحاق بأحد المعاهد الأزهرية في المحافظة التابع لها حيث تم وضع بعض الشروط التي تمكن المواطن من التقديم لابنه أو ابنته في قطاع المعاهد الأزهرية بجميع أنحاء الجمهورية.

كيفية التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

استعلم عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 وقم بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لقطاع المعاهد الأزهرية حيث تم فتح باب التقديم الذي يستمر لشهر كامل وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية..

فتح موقع البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف. اختيار أيقونة تقديم اول ابتدائي ازهري. ادخال بيانات الطالب من الرقم القومي وتاريخ الميلاد. الضغط أخيرا على زر حفظ.

تظهر لك النتيجة بعد فحص جميع الطلبات المقدمة من جميع الآباء والأمهات في مختلف أنحاء الجمهورية وذلك عبر رابط بوابة الازهر الشريف حيث يتم التسهيل على كافة أولياء الأمور في الفترة الأخيرة التي شهدت المزيد من التطورات في مجال التعليم.

المستندات المطلوبة للتقديم على اولى ابتدائي ازهر

يجب أن تتوفر هذه المستندات عند إتمام عملية التقديم وذلك بعد ظهور اسماء الطلاب في نتائج الاستعلام عن المقبولين في قطاع المعاهد الأزهرية هذا العام الدراسي سواء للمرحلة الابتدائية أو رياض الاطفال..

6 صور شخصية.

ملف تقديم.

شهادة ميلاد الطالب الأصلية.

صور بطاقة الاب والام.

ايصال دفع المصروفات.

شروط التقديم بالصف الاول الابتدائي

هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها لدى الطفل المتقدم بالمرحله الابتدائيه وهي كما يلي

يجب ان يكون عمر الطفل لا يقل عن ست سنوات.

يلزم ان لا يزيد عمره عن تسع سنوات.

ينبغي بشكل اساسي ان يكون مقيم داخل نطاق الاداره التي يقدم بها.

تقديم رياض الاطفال ازهر

يحرس جميع اولياء الامور على البحث عن الرابط الخاص بالتقديم بمرحله رياض الاطفال حيث ان عمليه التسجيل قد بدات يوم امس الموافق 17 من يونيو وذلك عن طريق الموقع الرسمي لقطاع الازهر الشريف حيث انها قد تم تسهيل على جميع اولياء الامور لكي يقوموا بالذهاب الى هذا الموقع واتمام عمليه التقديم بنجاح.

بوابه الازهر الشريف

ان موقع البوابه الالكترونيه للازهر يقدم العديد من الخدمات للطلاب واولياء الامور ومن ضمن هذه الخدمات هي امكانيه الحصول على نتائج الطلاب بشكل الكتروني كما تتم عمليه التسجيل على المراحل التعليميه المختلفه عن طريق هذا الموقع وكذلك التحويل من العام الى الازهر.

رابط azhar.gov.eg

رابط بوابه الازهر يساعد جميع الطلاب في استخراج النتائج للمرحله الابتدائيه وكذلك الاعداديه كما ان التسجيل يتم بشكل الكتروني في هذا الرابط عن طريق كتابه بيانات الطفل حيث ان قطاع الازهر سهل على جميع اولياء الامور الكثير من العمليات التي تتم من خلال المنزل.

البوابه الالكترونيه للازهر الشريف

يتم الحصول على نتائج الطلاب من خلال هذه البوابه التي وفرها قطاع الازهر الشريف لكي تسهل الكثير من الامور على جميع الطلاب واولياء الامور في مختلف محافظات الجمهوريه حيث ان النتائج قد تم الحصول عليها عن طريق هذا الموقع الرسمي وكذلك اتمام عمليه التسجيل في مرحله رياض الاطفال واولى ابتدائي