وزارة المالية العراقية.. تعلن عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر 2024

تعتبر رواتب المتقاعدين من أهم الأمور التي تساهم في دعم حياة الكثير من الأسر ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في العراق، يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر 2024، والتي يتم تحديدها بشكل دوري من قبل الجهات المختصة، وقد أوضحت وزارة المالية العراقية أن المواطنين يمكنهم الاستعلام عن الرواتب بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للوزارة، كشفت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر 2024 حيث تم تحديده ليكون في أول يوم من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم أو تأخير موعد الصرف في حال صادف يوم الصرف أي عطلات أو إجازات رسمية، وبالنسبة لشهر ديسمبر، أكدت الوزارة أن الصرف سيتم في الموعد المحدد له دون أي تغيير.

الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أعلنت وزارة المالية في دولة العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهررموعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر القادم 2024، علي أن يكون الموعد المتعارف عليه الأول من كل شهر ميلادي وفي حالة وجود عطلة رسمية أو اجازات يمكن تقديمة أو تأخيره بقرار معلن عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

يجب عليك الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص وزارة المالية العراقية.

يجب عليك الضغط علي كلمة “تسجيل الدخول” ٠وإدخال “اسم المستخدم وكلمة المرور”.

عليك القيام بالضغط علي كلمة “الاستعلام عن الرواتب التقاعدية”.

قم بتحديد المحافظة التابع لها من بين المحافظات الظاهرة أمامك.

بعد ذلك قم بكتابة كود التحقق في المكان المخصص له بشكل صحيح.

يجب عليك الضغط علي كلمة “بحث”.

سوف يظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالراتب بدقة.

الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على راتب التقاعد في العراق

هناك مجموعة من الضوابط والشروط يلزم أن يتم استيفاؤها للحصول على رواتب التقاعد في العراق، وتتمثل فيما يلي: