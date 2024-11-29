خلى السعادة فى بيتك على طول… استقبل أحدث تردد لقناة كراميش للأطفال

يبحث الجميع عن تردد قناة كراميش، حيث تعد قناة كراميش الفضائية من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير والإبداع لدى الأطفال، وقد نالت القناة شهرة كبيرة بفضل محتواها الذي يجمع بين الفائدة والمتعة مما يجعلها الخيار الأمثل للأباء الذين يسعون لتقديم محتوى هادف ومناسب لصغارهم، حيث تهدف القناة إلى تعليم الأطفال الحروف والأرقام والألوان، بالإضافة إلى مفاهيم أخرى مثل أسماء الخضروات والفواكه عبر الأناشيد والأغاني الممتعة.
تردد قناة كراميش
تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية يكون كالتالي:
القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11603.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11390.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
مميزات قناة كراميش الفضائية
تميزت قناة كراميش بمجموعة من المميزات التي جعلتها تنافس قنوات الأطفال، ومن بين هذه المميزات أنها:
- تقدم القناة أغاني تعليمية تهدف إلى تعزيز القيم والأخلاق الجيدة في نفوس الأطفال بأسلوب ممتع.
- تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تستهوي الأطفال بمختلف أعمارهم مما يجعلها ملائمة لجميع الفئات العمرية للأطفال.
- تتميز القناة بأغانيها التي تحتوي على كلمات وألحان رائعة، بالإضافة إلى الرسومات الملونة المريحة للعين مما يجذب الأطفال للالتفاف حولها.
- تدمج القناة بين التعليم والترفيه مما يعزز قدرة الأطفال على تطوير مهاراتهم اللغوية والعقلية.
- تقدم قناة كراميش محتوى يتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع العربي مما يضمن سلامة الطفل خلال مشاهدته.
- تبث القناة محتواها بجودة ممتازة من حيث الصوت والصورة عبر الأقمار الصناعية.
- تقدم قناة كراميش مواعيد إعادة يومية لبرامجها الموسيقية مما يتيح الفرصة لمشاهدتها في أوقات متنوعة.
- سهولة ضبط التردد على الأقمار الصناعية.