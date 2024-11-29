خلى السعادة فى بيتك على طول… استقبل أحدث تردد لقناة كراميش للأطفال

يبحث الجميع عن تردد قناة كراميش، حيث تعد قناة كراميش الفضائية من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير والإبداع لدى الأطفال، وقد نالت القناة شهرة كبيرة بفضل محتواها الذي يجمع بين الفائدة والمتعة مما يجعلها الخيار الأمثل للأباء الذين يسعون لتقديم محتوى هادف ومناسب لصغارهم، حيث تهدف القناة إلى تعليم الأطفال الحروف والأرقام والألوان، بالإضافة إلى مفاهيم أخرى مثل أسماء الخضروات والفواكه عبر الأناشيد والأغاني الممتعة.

تردد قناة كراميش

تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية يكون كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11603.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

مميزات قناة كراميش الفضائية

تميزت قناة كراميش بمجموعة من المميزات التي جعلتها تنافس قنوات الأطفال، ومن بين هذه المميزات أنها: