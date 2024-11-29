أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر نوفمبر 2024 حالة من الاستقرار الملحوظ وبعد أخر ارتفاع شهده مؤخرًا، ناهيك عن أن الأسعار جاءت مستقرة تزامنًا مع استقرار السعر العالمي، وإضافة حالة من الترقب بين المستثمرين والمستهلكين، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لأسعار الذهب في السطور التالية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وفقًا لأخر تحديثات أجرت على سعر الذهب اليوم الأربعاء فإنها جاءت على النحو الأتي:-

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4200 جنيه للجرام الواحد.

فيما أن عيار 21 بلغ نحو 3675 جنيهًا للجرام الواحد بدون المصنعية والضريبة المضافة.

حتى أن عيار 18 سجل نحو 3150 جنيهًا للجرام بدون المصنعية أو الدمغة الضريبية.

كذلك فإن الجنيه الذهب وصل إلى 29 ألف و400 جنيه.

قيمة مصنعية الذهب

أما عن قيمة مصنعية الذهب، فإنها تختلف قيمتها من تاجر لأخر، فيما تتراوح القيمة المستحقة من 60 لـ 200 جنيه للجرام الواحد، ويمكن أن تزيد القيمة المضافة إلى سعر الذهب، بناءً على حجم الشراء وكذلك جودة ونقاء الذهب التي يتم الحصول عليه من قبل المواطنين.

ما هي أسعار الذهب العالمي؟

وعن سعر الذهب العالمي في بداية التداولات اليومية، فإنها جاءت كما يأتي:-