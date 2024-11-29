“الحكومة الكويتية” تفرض 5000 دينار غرامة على أصحاب السيارات.. تحظر تملك المقيمين أكثر من سيارة

في إطار التعديلات التي أجرت على قانون المرور الجديد في الكويت، فإنه حظر على المقيمين أن يمتلكوا أكثر من مركبة واحدة، مع رفع قيمة المخالفات المرورية ضمن القانون، ناهيك عن أن الوكيل المساعد لشؤون المرور في وزارة الداخلية، يوسف الخده، أكد بأن عدد رخص القيادة بلغت نحو 1.9 مليون رخصة قيادة، فيما أن عدد السيارات بلغت نحو 2.5 مليون مركبة، فيما تم فرض إجراءات حاسمة على جميع المواطنين والمستهترين وخفض معدلات المخالفات الكُبرى التي تكون بالحوادث المرورية.

قيمة غرامة المرور في الكويت

وأضاف “الخده” أن الغرامة الوحيدة الكُبرى هي في حالة القيادة تحت تأثير المخدر وتسبب ذلك في وفاة الغير أو حدوث ضرر كبير للغير، ناهيك عن أن قيمة الغرامة في مقل هذه المخالفة الجسيمة تصل لـ 5000 دينار كويتي وفترة حبس تبلغ قرابة الـ 5 سنوات، مشيرًا إلى أن أقل غرامة مالية ضمن قانون المرور الجديد تكون نحو 15 دينارًا لمخالفة الوقوف في الممنوع، مع إمكانية المضاعفة وفقًا لما يُحدده قانون المرور.

حالات الحوادث في الكويت يوميًا

وأوضح اللواء يوسف الخده، أن حالات الحوادث بلغت نحو 300 حادث مروري يوميًا في دولة الكويت، فيما كان 90% منها بسبب عدم الانتباه والانشغال أثناء قيادة السيارة، وذلك باستخدام الهاتف الجوال والرعونة أثناء القيادة، وعليه فإن قانون المرور الجديد حاسم في عقوباته بشكل كبير، حتى يتم التقليل من كل هذه الحوادث الفجة، مضيفًا بأن قيمة الغرامة تكون 15 دينارًا كويتيًا في حالة الوقوف بالمننوع.