من هنا استعلم لينك أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور ظهورها عبر منصة مظلتي بالعراق

في البداية للعلم لم تعلن وزارة العمل العراقية حتى الآن عن أسماء المستفيدين من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية لكنها أكدت أنه في حال ظهور النتائج النهائية سوف يتم الإعلان عنها عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية لذلك سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية في العراق في حال صدور قرار بشأن النتائج النهائية عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية في عموم العراق.

لينك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بأن نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لم تظهر حتى اليوم ولكن أكدت منصة مظلتي بأن في حالة ظهور النتيجة يمكن استخدام المنصة للتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة القادمة في عموم العراق لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي بكل التفاصيل المتوفرة:

قم بزيارة موقع منصة مظلتي في العراق.

ثم بعد عليكم النقر على أيقونة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة.

بعد ذلك تحديد المحافظة في عموم العراق.

اختيار الوجبة السابعة إذا تم الإعلان عنها بالعراق.

بعد ذلك يمكن النقر على أيقونة الاستعلام عن الأسماء المقبولة في دعم الرعاية الاجتماعية.

شروط طلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية