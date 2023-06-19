رابط استخراج نتائج الثانوية العامة قطر 2023 برقم الجلوس …. وزارة التربية والتعليم القطرية

استعلام نتائج الثانوية العامة قطر 2023 برقم الجلوس، يترقب عدد كبير من الطلبة والطالبات التعرف على نتائج الثانوية العامة قدر 2023 خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم القطرية عن الإنتهاء من رفع النتائج على الموقع الرسمي لها على الإنترنت حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عنها دون الحاجة إلى الخروج من المنزل خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات ورابعط استلام نتائج الثانوية العامة قطر 2023 برقم الجلوس.

استعلام نتائج الثانوية العامة قطر 2023 برقم الجلوس

حيث أكد الدكتور “خليفة الدرهم” الذي يشغل وزير التعليم القطري أن الوزارة أنهت أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، وأشار إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد أن نسب النجاح تزيد عن العام الماضي ، وهذا ما يؤكد أن المنظومة التعليمية نجخت بنسبة كبيرة.

وأكد سيادته على حرص الحكومة العراقية على تطبيق أحدث أنظمة التعليم لتواكب العالم الخارجي، مشيراً إلى أن الامتحانات انتهت دون حدوث أي مشاكل، وأن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات مع التشديد على المراقبين الحرص خلال التصحيح حتى لا يتعرض الطالب إلى الظلم في رصد أو تجميع الدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة قطر 2023

وأشار وزير التعليم العراقي أن الطالب يمكنه الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة قطر من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم العراقية.

اختر نتائج الطلاب.

ثم ادخل رقم المقعد الخاص بالطالب .

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على عرض النتيجة .

سوف تظهر امامك كافة البيانات .

وتعمل الوزارة بالساعات القادمة علي رفع النتائج علي مواقعها ونعمل علي توفير النتيجة فور توافرها وستكون متاحة بالساعة الثانية عشر بتوقيت قطر كما اعلنت الوزارة .

مازال الطلاب في حالة من الترقب والقلق خاصة بعدما أعلنت الوزارة عن الانتهاء من رفع النتيحة على الموقع الرسمي لها حتى تصبح متاحة أمام جميع الطلاب وتتمنى اسرة البديل النجاح والتوفيق للجميع.