ظهرت الان.. نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم بسوريا أنه سيتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 في القريب العاجل، وقد بدأت الطواقم الإدارية الخاصة بوزارة التعليم في عمليات تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بطلاب الصف التاسع السوري للفصل الدراسي الثاني وتتم المرحلة التالية لعملية تصحيح الإجابات هى مرحلة التدقيق ومن ثم جمع الدرجات وتوزيعها بشكل عادل وصحيح، وقد أتاحت الوزارة موقع إلكتروني من أجل إعلان نتائج الطلاب من خلاله، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائجهم بعد كتابة رقم الاكتتاب والإسم بالكامل.

نتائج الصف التاسع في سوريا 2023

يمكن لجميع الطلاب والطالبات المقيدين بمرحلة التاسع السوري الحصول على نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 باستخدام الاسم ورقم الاكتتاب فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم السورية .

اختر بند نتائج الطلاب.

اختر مرحلة التاسع السوري.

بعد ذلك سيفتح معك صفحة البيانات، اكتب اسمك ورقم الاكتتاب الخاص بك واختر محافظتك.

عليك التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام أو اضغط على علامة البحث.

انتظر قليلًا وستكون النتيجة متاحة أمامك على الشاشة.

وأيضًا يمكنك الحصول عليها مطبوعة من خلال الضغط على زر الطباعة.

موعد إعلان نتائج التاسع السوري 2023م

في الفترة الأخيرة ادى طلاب التاسع السوري امتحاناتهم في جو يسوده الهدوء والطمأنينة، حيث وفرت لهم الوزارة كافة الاحتياجات والإمكانيات التي ساعدت على إتمام العملية الامتحانية بشكل جيد، فقد تم تحضير اللجان على أعلى مستوى لضمان سير العملية الامتحانية دون أن يحدث أي شيء يعكر صفو الطلاب، ومنه تمت عملية تصحيح أوراق الإجابات في اللجان الإلكترونية في وجود طاقم كامل للمراقبة حتى يحصل كل طالب على حقه، وقد أعلن أحد مسؤولي وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب في القريب العاجل بعد الانتهاء من رصد الدرجات وتجميعها واعتماد النتيجة من السيد الوزير، وبعدها ستكون متاحة عبر موقع الوزارة ويمكن لجميع الطلاب في مختلف محافظات سوريا الحصول على نتائجهم بعد ادخال رقم الاكتتاب.