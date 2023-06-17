الف مبروووك …نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات fany.emis.gov

يبحث عدد كبير من الطلاب عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات، التي أصبحت متاحة أمام الجميع من شتى محافظات الجمهورية من خلال بوابة التعليم الفني التي تتيح للطالب أو ولي الأمر الاطلاع على النتيجة بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على على خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس فتابعونا ….

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وعلى الرغم من انشغال وزارة التربية والتعليم بامتحانات الثانوية العامة 2023، إلا أنها حريصة على الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2023 في الموعد الرسمي لها حتى يتمكن الطلاب من قضاء إجازة نهاية العام الدراسي دون الشعور بالقلق بسبب النتائج، وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكدت أن الوزارة أنهت عملية التصحيح ورصد الدرجات في الكشوفات التي سوف يتم الإعلان عنها في المدارس.

وخلال الساعات المقبلة سوف يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من قبل الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أعرب عن بالغ سعادته نسب النجاح التي حصدها الطلاب هذا العام مشيراً إلى أن نسبة نجاح الدبلومات الفنية هذا العام تخطت الـ 88% وهذه نسبة جيدة، وأشار سيادته إلى أن الطالب يمكنه الإطلاع على النتيجة من خلال ابط بوابة التعليم الفني ولا داعي للخروج من المنزل في هذا التوقيت بسبب ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023