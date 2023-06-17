رابط إستخراج نتائج التاسع اليمن 2023 وزارة التربية والتعليم yemenexam.com.Result

نتائج التاسع اليمن 2023، شهدت الأونة الأخيرة الكثير من العمليات البحثية بعد عقد اجتماع اللجنة العليا للإختبارات التي قامت بتحديد موعد إعلان نتائج الشهادة الأساسية والتي سوف تظهر مطلع الاسبوع المقبل كما أعلن وزير التربية والتعليم، خالد جحادر ونتابع مع حضراتكم كافة الاخبار التي تخص نتائج التاسع باليمن وسوف نوافر لحضراتكم الرابط مباشر فور اعتماد النتيجة بالساعات القادمة.

نتائج الشهادة الأساسية اليمن 2023

أكدت اللجنة العليا للإختبارات، في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب وزير التربية والتعليم، خالد جحادر، إعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 1444 مطلع الأسبوع المقبل.

نتائج التاسع yemenexam.com

وفي الاجتماع استعرض وكيل قطاع المناهج والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للإختبارات،أحمد النونو، الجهود التي بذلت في سبيل إنجاح العملية الاختبارية وما تلاها من عملية التصحيح الإلكتروني للاختبارات ورصد الدرجات ومجمل التحديات التي واجهتها وآليات التعامل معها بكل سلاسة واقتدار.

الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2023

وأكد نائب وزير التربية حرص الوزارة على مستقبل أبنائها الطلاب في ظل سعيها الحثيث لتطوير العملية الاختبارية باعتبارها أداة قياس مستوى التحصيل العلمي لأبنائنا الطلاب، منوها بجهود كل من أسهم في إنجاح إختبارات الشهادة العامة، مثمنا جهود كافة اللجان العاملة فيها.