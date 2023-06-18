رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2023 الدور الاول برقم الجلوس عبر بوابة خدمات الجمهور eduservices.edu.gov.qa

نتائج الثانوية العامة قطر 2023، بحث كبير جداً من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في جميع المحافظات القطرية المختلفة حول نتائج الثانوية العامة قطر 2023، حيث يترقب الجميع إعلان النتائج الخاصة بالدور الأول لجميع الطلاب للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث كان الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم منذ أيام قليلة ويترقبون إعلان النتائج والتي أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية عن إعلان النتائج فور الانتهاء مباشرة من التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات الخاصة بجميع الطلاب، ويتساءل الطلاب عن ما إن كان إعلان النتائج سيتم بشكل إلكتروني أم لا وهذا ما سنتعرف عليه في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل الإخباري.

نتائج الثانوية العامة قطر 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بقطر عن أن إعلان نتائج الثانوية العامة قطر 2023 الدور الأول لجميع الطلبة والطالبات سيتم بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية، حيث نشر الحساب الرسمي للوزارة على موقع التغريدات المصغرة “تويتر” تغريده تشير إلى أن إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023م (الدور الأول) سيتم إعلانها يوم الاثنين المقبل الموافق 19 يونيو 2023 بعد الساعة 12 ظهراً عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية العامة قطر 2023

ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة قطر 2023 لجميع الطلبة والطالبات وسيتمكنوا من الاستعلام عنها عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-

أولًا: الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قطر.