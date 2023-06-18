Results رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول من موقع نتائجنا بصيغة تنزيل PDF

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول ، والتي قد انتهت الامتحانات بها بالفعل بالأمس ويتم الآن تصحيح المواد، وقد انتهت بالفعل الوزارة من عملية تصحيح أوراق مادة اللغة العربية وجارى الانتهاء من تصححي أوراق مادة للغة الانجليزية وعلى أن تتوفر النتيجة في اقرب وقت ممكن عبر مواقع الرسمية والغير رسمية المختصة بإعلان النتائج إلكترونيا لآي كافة طلاب وطالبات المدن العراقي ، وهو ما سوف نتناوله معكم من خلال موقعنا البديل.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

انتهى طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط بالعراق من امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2022 بالأمس في كافة المحافظات العراقية، ويستعد الآن الطلاب إلي إعلان النتائج الخاصة بهم والتي تتوفر اليهم في خلال أسبوع إلي عشرة أيام من الآن على أن يتم تصحيح أوراق الطلاب بدقة ويعطى كل طالب حقة بشكل كافي، ويتم الإعلان نتيجة كل محافظة عراقية منفردة بنتائج طلابها على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية الرسمية والذي يتم الاستعلام من حلالا برقم المقعد التابع لكل طالب فقط ، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن انتهاء التصحيح في الكثير من المواد وجارى الانتهاء الرسمية من باقي المواد التي أداها الطلاب في الأيام الماضية والتي كانت اكثرها مواد التخصص مثل الفيزياء والكيمياء والمواد الأدبية.

موقع نتائجنا الثالث المتوسط 2023

يعيش الآن طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط حالة من التوتر والقلق عقب انتهاء فترة امتحاناتهم بالأمس، وتراقبهم الآن إلي عملية إعلان النتيجة اليهم في تلك المرحلة التعليمية المصيرة بالنسبة اليهم والتي سوف تحدد تخصصاتهم في المرحلة المقبلة وهى مرحلة الإعدادي والتي هي اخر مراحل التعليم الأساسية والمؤهلة إلي الجامعة، واليك الآن رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

قم بالولوج على موقع نتائجنا .

اختار من القائمة المحافظة التابع لها .

انقر على خانة التنزيل التي توفر فقط في حالة انتهاء التصحيح بتلك المحافظة واعتماد ورفعها على الموقع.

ترقب لدقائق معدودة حتي يتم تحميل النتيجة إليك.

من خلال متابعتنا الدورية على جروبات الطلاب الثالث المتوسط على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعبر اغلب منشوراتهم عن القلق والتوتر مع اقتراب موعد إعلان النتيجة وخاصة أن بعض المواد التي امتحنوها كانت بها الكثير من الصعوبة وبالأخص مواد التصحيح العلمية والأدبية، وبالتالي ننقل اليهم لحظة بلحظة اخر الأخبار من داخل وزارة التربية العراقية والتي وفقا لما أعلنته مصادر بها عن ارتفاع نسب النجاح هذا العام على الرغم من صعوبة الامتحانات.