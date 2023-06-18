منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2023 الاردن OpenEMIS Core الفصل الدراسي الثاني
اوبن ايمس علامات الطلاب 2023 الاردن، تشتعل محركات البحث في الآونة الأخيرة في جميع المحافظات الأردنية المختلفة وعبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي حول منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2023 الاردن، وذلك حيث يستعد جميع الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم في المملكة الأردنية الهاشمية إلى إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج الطلاب وعلاماتهم في جميع المواد الدراسية، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات الخاصة بهم في الفترة الحالية وينتظرون الإنتهاء من الامتحانات وانتظار النتائج لمعرفة العلامات الخاصة بهم والاستمتاع بالإجازة.
اوبن ايمس علامات الطلاب 2023 الاردن
تعتبر منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2023 الاردن هي أفضل المنصات التعليمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم الأردنية للطلاب وأولياء الأمور حيث تتيح هذه المنصة لجميع الطلاب إمكانية الاستعلام عن النتائج الخاصة بالامتحانات التي يؤدونها، وأشارت الوزارة إلى أنه فور انتهاء الطلاب من الامتحانات في جميع المواد لتبدأ عملية تصحيح أوراق امتحانات الطلاب ثم عملية المراجعة ورصد الدرجات، وأكدت الوزارة على أن عملية التصحيح والمراجعة ستتم بدقة كبيرة جداً لضمان حصول كُل طالب على حقة كاملًا، وفور الانتهاء من كل هذه الإجراءات سيتم رفع علامات جميع الطلاب عبر منصة OpenEMIS Core ليتمكنوا مت استخراج النتائج بكل سهولة.
استخراج علامات الطلاب الاردن 2023
بعد أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية بالإعلان عن ظهور نتائج الطلاب عبر منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2023 الاردن سيتمكنوا من الاستعلام عنها من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-
- أولًا: يدخل الطالب أو ولي أمره على منصة أوبن ايمس OpenEMIS Core.
- ثانيًا: يتم تسجيل الدخول بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور واختر اللغة.
- ثالثًا: من القائمة يتم الضغط على الملف الشخصي، ثم الضغط على كلمة طالب واختيار أكاديمي.
- رابعًا: النقر على المواد الدراسية لتظهر علامات الطالب في الفصلين الأول والثاني.